Olympiacos y Milan se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Karaiskakis Stadium, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Olympiacos recibe a Milan este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Karaiskakis Stadium. El Olympiacos llega entonado y con margen para jugar tranquilo, mientras el Milan necesita un resultado ya mismo para no complicarse el resto de la fase de liga.

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La tabla de la Europa League no perdona y ambos saben que estos puntos pesan distinto: uno busca meterse entre los mejores, el otro corre de atrás para no quedar afuera de todo.

La actualidad de ambos equipos

El Olympiacos viene de empatar sin goles como visitante ante Rennes, pero antes había encadenado dos triunfos ajustados, por la mínima, ante Sparta y Marseille. Son 10 puntos en cuatro fechas y el sexto puesto, una posición cómoda que le permite pensar en este partido sin la urgencia que sí tiene el rival.

El Milan atraviesa un presente complicado en la competencia. Cayó 0-2 de local ante Ferencvaros y antes había perdido 0-3 como visitante frente a Bournemouth, resultados que lo dejaron con apenas 3 puntos y en el puesto 29. La excepción fue el 4-0 contundente ante Red Bull, que todavía le deja una luz de que puede torcer el rumbo si ajusta lo que viene fallando.

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El historial entre Olympiacos y Milan

Se enfrentaron en tres ocasiones y la balanza se inclina para el lado griego, con dos victorias contra una del Milan. En total hubo siete goles a favor del Olympiacos y cuatro del conjunto italiano, sin empates de por medio. El antecedente más reciente es de 2018, cuando el Olympiacos se impuso 3-1, luego de que el Milan hubiera ganado el cruce anterior con el mismo marcador.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/12/2018 Olympiacos vs. Milan 3-1 UEFA Europa League 04/10/2018 Milan vs. Olympiacos 3-1 UEFA Europa League 25/07/2014 Olympiacos vs. Milan 3-0 International Champions Cup

Horario del partido

México: 11:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis