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Alineaciones de Austin FC y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

Austin FC y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Q2 Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Austin vs. Whitecaps, MLS
Austin vs. Whitecaps, MLS

Austin FC recibe a Vancouver Whitecaps este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Q2 Stadium. Austin FC viene de caer 1-3 ante LAFC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Vancouver Whitecaps viene de empatar 0-0 con St. Louis City y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Austin FC y Vancouver Whitecaps

Austin FC (3-4-3): Brad Stuver, Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro, Facundo Torres, Ervin Torres, Besard Šabović, Joseph Rosales, Jon Gallagher, Brandon Vázquez, Christian Ramírez. DT: Davy Arnaud.

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Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Mathías Laborda, Ralph Priso, Tate Johnson, Oliver Larraz, Ryan Gauld, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi, Brian White, Yadaly Diaby. DT: Jesper Sorensen.

La previa de Austin FC y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Q2 Stadium
  • Historial: 11 cruces — Austin FC ganó 2, Vancouver Whitecaps ganó 6 y empataron 3
  • Último antecedente: 13/09/2026: Vancouver Whitecaps 1-2 Austin FC
  • Próximo partido de Austin FC: vs. Sporting Kansas City, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. Colorado Rapids, domingo 25 de octubre
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