Alineaciones de Austin FC y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

Austin FC recibe a Vancouver Whitecaps este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Q2 Stadium. Austin FC viene de caer 1-3 ante LAFC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Vancouver Whitecaps viene de empatar 0-0 con St. Louis City y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Austin FC y Vancouver Whitecaps
Austin FC (3-4-3): Brad Stuver, Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro, Facundo Torres, Ervin Torres, Besard Šabović, Joseph Rosales, Jon Gallagher, Brandon Vázquez, Christian Ramírez. DT: Davy Arnaud.
Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Mathías Laborda, Ralph Priso, Tate Johnson, Oliver Larraz, Ryan Gauld, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi, Brian White, Yadaly Diaby. DT: Jesper Sorensen.
La previa de Austin FC y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Q2 Stadium
- Historial: 11 cruces — Austin FC ganó 2, Vancouver Whitecaps ganó 6 y empataron 3
- Último antecedente: 13/09/2026: Vancouver Whitecaps 1-2 Austin FC
- Próximo partido de Austin FC: vs. Sporting Kansas City, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. Colorado Rapids, domingo 25 de octubre