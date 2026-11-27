Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps se enfrentan este viernes 27 de noviembre en el Estadio América First Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Salt Lake recibe a Vancouver Whitecaps este viernes 27 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. Real Salt Lake viene de caer 0-2 ante Vancouver Whitecaps y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Vancouver Whitecaps viene de ganarle 2-0 a Real Salt Lake y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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