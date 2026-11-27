Real Salt Lake recibe a Vancouver Whitecaps este viernes 27 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. Real Salt Lake viene de caer 0-2 ante Vancouver Whitecaps y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Vancouver Whitecaps viene de ganarle 2-0 a Real Salt Lake y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps
Real Salt Lake (3-4-2-1): Rafael Cabral, Justen Glad, Philip Quinton, Lukas Engel, Saba Lobzhanidze, DeAndre Yedlin, Colin Guske, Noel Caliskan, Morgan Guilavogui, Juan Manuel Sanabria, Sergi Solans. DT: Pablo Mastroeni.
Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Tate Johnson, Oliver Larraz, Ryan Gauld, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi, Brian White, Bruno Caicedo. DT: Jesper Sorensen.
La previa de Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 27 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio América First Field
- Historial: 38 cruces — Real Salt Lake ganó 15, Vancouver Whitecaps ganó 18 y empataron 5
- Último antecedente: 23/11/2026: Vancouver Whitecaps 2-0 Real Salt Lake