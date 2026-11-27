Real Salt Lake recibe a Vancouver Whitecaps este viernes 27 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro por la MLS se disputará en el Estadio América First Field. Hay revancha inmediata en el oeste de la MLS, porque estos mismos equipos se vieron las caras hace apenas cuatro días. Esta vez Real Salt Lake tiene la chance de dar vuelta la página rápido.
Vancouver llega envalentonado tras haberle ganado el duelo anterior, y una nueva victoria lo dejaría con una diferencia aún más clara en la temporada. Para Real Salt Lake, en cambio, es la oportunidad de cortar una racha que empezó a complicarse.
La actualidad de ambos equipos
Real Salt Lake no la está pasando bien. Viene de caer 0-2 justamente ante este rival, y antes de eso ni siquiera había podido ganar: un empate ante Seattle Sounders completa una seguidilla sin triunfos que lo tiene necesitado de una reacción rápida. El 2-1 ante LA Galaxy a principios de mes quedó como el único resultado positivo reciente.
Vancouver Whitecaps, en cambio, llega en una levantada notable. Encadena tres victorias al hilo, incluyendo ese 2-0 reciente sobre Real Salt Lake y un contundente 5-1 frente a Seattle Sounders. El equipo canadiense se mueve con la confianza de quien no pierde hace rato y quiere estirar la racha en suelo rival.
El historial entre Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps
El historial entre ambos tiene a Vancouver como el equipo que más veces ganó: 18 triunfos contra 15 de Real Salt Lake en 38 enfrentamientos, con 5 empates y una diferencia de goles ajustada a favor del conjunto canadiense. La paridad es alta, pero en los enfrentamientos recientes Vancouver tomó ventaja, con dos triunfos claros en sus últimas dos visitas al Estadio América First Field, incluyendo ese 3-0 de septiembre.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/11/2026
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|2-0
|MLS
|20/09/2026
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|0-3
|MLS
|22/02/2026
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|1-0
|MLS
|25/05/2025
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|2-3
|MLS
|04/05/2025
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|2-1
|MLS
|20/10/2024
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|2-1
|MLS
|23/03/2024
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|1-2
|MLS
|24/09/2023
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|2-1
|MLS
|26/02/2023
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|1-2
|MLS
|21/08/2022
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|1-1
|MLS
Horario del partido
- México: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Todos los partidos de la jornada
- FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 28 de noviembre, 17:30 hs
En síntesis
- Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps se enfrentan este viernes 27 de noviembre por la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.