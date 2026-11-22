Vancouver Whitecaps recibe a Real Salt Lake este domingo 22 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place. Vancouver Whitecaps viene de ganarle 2-0 a CF Montreal y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de empatar 1-1 con Seattle Sounders y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake
Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Mathías Laborda, Tristan Blackmon, Tate Johnson, Oliver Larraz, Thomas Müller, Ryan Gauld, Jeevan Badwal, Brian White, Yadaly Diaby. DT: Jesper Sorensen.
Real Salt Lake (3-4-2-1): Rafael Cabral, Luc De Fougerolles, Philip Quinton, Kobi Joseph Henry, Saba Lobzhanidze, Dominik Marczuk, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Morgan Guilavogui, Juan Manuel Sanabria, Sergi Solans. DT: Pablo Mastroeni.
La previa de Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 19:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio BC Place
- Historial: 37 cruces — Vancouver Whitecaps ganó 17, Real Salt Lake ganó 15 y empataron 5
- Último antecedente: 20/09/2026: Real Salt Lake 0-3 Vancouver Whitecaps
- Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. Real Salt Lake, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Real Salt Lake: vs. Vancouver Whitecaps, sábado 28 de noviembre