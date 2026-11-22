Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio BC Place por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Vancouver Whitecaps recibe a Real Salt Lake este domingo 22 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place. Vancouver Whitecaps viene de ganarle 2-0 a CF Montreal y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de empatar 1-1 con Seattle Sounders y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.