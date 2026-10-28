Alineaciones de Chicago Fire y Orlando City por la MLS: formaciones probables

Chicago Fire recibe a Orlando City este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 32 de la MLS. Chicago Fire viene de ganarle 3-2 a Atlanta United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Orlando City viene de empatar 2-2 con New York City FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chicago Fire y Orlando City
Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Jonathan Dean, Andreas Hanche-Olsen, Jack Elliott, Noah Allen, Anton Salétros, Anzor Mekvabishvili, Maren Haile-Selassie, Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba. DT: Gregg Berhalter.
Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Iván Angulo, David Brekalo, Iago Silva, Vinícius Nogueira, Justin Ellis, Braian Ojeda, Wilder Cartagena, Marco Pašalić, Antoine Griezmann, Martín Ojeda. DT: Martín Perelman.
La previa de Chicago Fire y Orlando City: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Historial: 29 cruces — Chicago Fire ganó 12, Orlando City ganó 8 y empataron 9
- Último antecedente: 19/08/2026: Orlando City 1-2 Chicago Fire
- Próximo partido de Chicago Fire: vs. Colorado Rapids, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Orlando City: vs. Charlotte FC, sábado 31 de octubre