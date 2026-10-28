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Alineaciones de Chicago Fire y Orlando City por la MLS: formaciones probables

Chicago Fire y Orlando City se enfrentan este miércoles 28 de octubre por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chicago Fire vs. Orlando City, MLS
Chicago Fire vs. Orlando City, MLS

Chicago Fire recibe a Orlando City este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 32 de la MLS. Chicago Fire viene de ganarle 3-2 a Atlanta United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Orlando City viene de empatar 2-2 con New York City FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chicago Fire y Orlando City

Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Jonathan Dean, Andreas Hanche-Olsen, Jack Elliott, Noah Allen, Anton Salétros, Anzor Mekvabishvili, Maren Haile-Selassie, Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba. DT: Gregg Berhalter.

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Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Iván Angulo, David Brekalo, Iago Silva, Vinícius Nogueira, Justin Ellis, Braian Ojeda, Wilder Cartagena, Marco Pašalić, Antoine Griezmann, Martín Ojeda. DT: Martín Perelman.

La previa de Chicago Fire y Orlando City: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Historial: 29 cruces — Chicago Fire ganó 12, Orlando City ganó 8 y empataron 9
  • Último antecedente: 19/08/2026: Orlando City 1-2 Chicago Fire
  • Próximo partido de Chicago Fire: vs. Colorado Rapids, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Orlando City: vs. Charlotte FC, sábado 31 de octubre
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