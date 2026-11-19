Orlando City recibe a FC Cincinnati este jueves 19 de noviembre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. Ninguno de los dos llega sobrado de confianza, pero ambos están metidos en la pelea por meterse entre los mejores de la Conferencia Este y no pueden regalar puntos a esta altura del calendario.
Son equipos separados por apenas dos puntos en la tabla, así que el resultado puede mover bastante el panorama en la recta final de la fase regular.
La actualidad de ambos equipos
Orlando City viene de cortar una racha floja con un triunfo ajustado 1-0 ante New England, después de un cachetazo severo como el 0-4 en cancha de Charlotte y un empate en Chicago. La diferencia de rendimiento entre esos tres partidos muestra a un equipo irregular, que todavía busca estabilizarse de local.
FC Cincinnati, por su parte, llega golpeado tras caer 0-2 como local frente a Nashville, un resultado que cortó el envión que traía con el triunfo sobre Philadelphia. Antes había rescatado un empate con goles ante Inter Miami, así que el equipo alterna buenos pasajes con bajones que todavía no logra evitar.
El historial entre Orlando City y FC Cincinnati
El historial entre ambos está bastante parejo: de 17 enfrentamientos, Orlando ganó 6, Cincinnati 5 y hubo 6 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local de este jueves. En los últimos cruces no hay un dominador claro, con resultados que van del 6-2 de Cincinnati en mayo al 3-2 de Orlando apenas unos meses antes, lo que confirma que cualquier cosa puede pasar cuando se cruzan.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/08/2026
|Orlando City vs. FC Cincinnati
|1-1
|MLS
|23/05/2026
|FC Cincinnati vs. Orlando City
|6-2
|MLS
|11/02/2026
|Orlando City vs. FC Cincinnati
|3-2
|Club Friendlies
|28/09/2025
|FC Cincinnati vs. Orlando City
|1-1
|MLS
|28/06/2025
|Orlando City vs. FC Cincinnati
|1-2
|MLS
|05/10/2024
|FC Cincinnati vs. Orlando City
|1-3
|MLS
|04/05/2024
|Orlando City vs. FC Cincinnati
|0-1
|MLS
|02/09/2023
|FC Cincinnati vs. Orlando City
|0-1
|MLS
|05/03/2023
|Orlando City vs. FC Cincinnati
|0-0
|MLS
|24/06/2022
|FC Cincinnati vs. Orlando City
|1-0
|MLS
Horario del partido
- México: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chicago Fire vs. Charlotte FC — domingo 22 de noviembre, 17:30 hs
En síntesis
- Orlando City y FC Cincinnati se enfrentan este jueves 19 de noviembre por la jornada 11 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Orlando City suma 12 puntos en el torneo.
- FC Cincinnati suma 14 puntos en el torneo.