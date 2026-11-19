Orlando City y FC Cincinnati se enfrentan este jueves 19 de noviembre, en el Inter.co Stadium, por la jornada 11 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Orlando City recibe a FC Cincinnati este jueves 19 de noviembre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. Ninguno de los dos llega sobrado de confianza, pero ambos están metidos en la pelea por meterse entre los mejores de la Conferencia Este y no pueden regalar puntos a esta altura del calendario.

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Son equipos separados por apenas dos puntos en la tabla, así que el resultado puede mover bastante el panorama en la recta final de la fase regular.

La actualidad de ambos equipos

Orlando City viene de cortar una racha floja con un triunfo ajustado 1-0 ante New England, después de un cachetazo severo como el 0-4 en cancha de Charlotte y un empate en Chicago. La diferencia de rendimiento entre esos tres partidos muestra a un equipo irregular, que todavía busca estabilizarse de local.

FC Cincinnati, por su parte, llega golpeado tras caer 0-2 como local frente a Nashville, un resultado que cortó el envión que traía con el triunfo sobre Philadelphia. Antes había rescatado un empate con goles ante Inter Miami, así que el equipo alterna buenos pasajes con bajones que todavía no logra evitar.

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El historial entre Orlando City y FC Cincinnati

El historial entre ambos está bastante parejo: de 17 enfrentamientos, Orlando ganó 6, Cincinnati 5 y hubo 6 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local de este jueves. En los últimos cruces no hay un dominador claro, con resultados que van del 6-2 de Cincinnati en mayo al 3-2 de Orlando apenas unos meses antes, lo que confirma que cualquier cosa puede pasar cuando se cruzan.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/08/2026 Orlando City vs. FC Cincinnati 1-1 MLS 23/05/2026 FC Cincinnati vs. Orlando City 6-2 MLS 11/02/2026 Orlando City vs. FC Cincinnati 3-2 Club Friendlies 28/09/2025 FC Cincinnati vs. Orlando City 1-1 MLS 28/06/2025 Orlando City vs. FC Cincinnati 1-2 MLS 05/10/2024 FC Cincinnati vs. Orlando City 1-3 MLS 04/05/2024 Orlando City vs. FC Cincinnati 0-1 MLS 02/09/2023 FC Cincinnati vs. Orlando City 0-1 MLS 05/03/2023 Orlando City vs. FC Cincinnati 0-0 MLS 24/06/2022 FC Cincinnati vs. Orlando City 1-0 MLS

Horario del partido

México: 18:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chicago Fire vs. Charlotte FC — domingo 22 de noviembre, 17:30 hs

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En síntesis