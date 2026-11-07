Alineaciones de Orlando City y New England Revolution por la MLS: formaciones probables

Orlando City recibe a New England Revolution este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. Orlando City viene de caer 0-4 ante Charlotte FC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. New England Revolution viene de caer 1-2 ante Inter Miami y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Orlando City y New England Revolution
Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Zakaria Taifi, Wilder Cartagena, Nolan Miller, Vinícius Nogueira, Marco Pašalić, Braian Ojeda, Luis Otávio, Iván Angulo, Antoine Griezmann, Martín Ojeda. DT: Martín Perelman.
New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Will Sands, Carles Gil, Matt Polster, Brooklyn Raines, Peyton Miller, Dor Turgeman, Dániel Gazdag. DT: Marko Mitrović.
La previa de Orlando City y New England Revolution: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de México)
- Estadio: Inter.co Stadium
- Historial: 28 cruces — Orlando City ganó 10, New England Revolution ganó 10 y empataron 8
- Último antecedente: 19/09/2026: New England Revolution 4-2 Orlando City