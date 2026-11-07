Alineaciones de Orlando City y New England Revolution por la MLS: formaciones probables

Orlando City y New England Revolution se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Inter.co Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Orlando City recibe a New England Revolution este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. Orlando City viene de caer 0-4 ante Charlotte FC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. New England Revolution viene de caer 1-2 ante Inter Miami y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.