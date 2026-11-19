Orlando City recibe a FC Cincinnati este jueves 19 de noviembre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. Orlando City viene de ganarle 1-0 a New England Revolution y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Cincinnati viene de caer 0-2 ante Nashville SC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Orlando City y FC Cincinnati
Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Zakaria Taifi, Iago Silva, David Brekalo, Vinícius Nogueira, Justin Ellis, Luis Otávio, Eduard Atuesta, Iván Angulo, Antoine Griezmann, Martín Ojeda. DT: Martín Perelman.
FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, Teenage Hadebe, Miles Robinson, Samuel Gidi, David Douděra, Pavel Bucha, Evander, Obinna Nwobodo, Bryan Ramírez, Tom Barlow, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.
La previa de Orlando City y FC Cincinnati: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 19 de noviembre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Inter.co Stadium
- Historial: 17 cruces — Orlando City ganó 6, FC Cincinnati ganó 5 y empataron 6
- Último antecedente: 15/08/2026: Orlando City 1-1 FC Cincinnati