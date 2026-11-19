Orlando City y FC Cincinnati se enfrentan este jueves 19 de noviembre en el Inter.co Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Orlando City recibe a FC Cincinnati este jueves 19 de noviembre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. Orlando City viene de ganarle 1-0 a New England Revolution y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Cincinnati viene de caer 0-2 ante Nashville SC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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