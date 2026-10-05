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Alineaciones de Chicago Fire y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

Chicago Fire y Vancouver Whitecaps se enfrentan este martes 6 de octubre por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chicago Fire vs. Whitecaps, MLS
Chicago Fire vs. Whitecaps, MLS

Se viene Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps este martes 6 de octubre desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Chicago Fire y Vancouver Whitecaps

Chicago Fire viene de ganarle 1-0 a Charlotte FC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Vancouver Whitecaps viene de empatar 3-3 con D.C. United y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chicago Fire y Vancouver Whitecaps

Chicago Fire (4-3-3): Josh Cohen, Leonardo Barroso, Mbekezeli Mbokazi, Jack Elliott, Jonathan Dean, Maren Haile-Selassie, Dje D'avilla, Sergio Oregel, Jonathan Bamba, Johan Gomez, Philip Zinckernagel. DT: Gregg Berhalter.

Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Tate Johnson, Mathias Laborda, Tristan Blackmon, Rui Modesto, Thomas Müller, Oliver Larraz, Aleksa Cvetković, Brian White, Bruno Caicedo, Emmanuel Sabbi. DT: Jesper Sorensen.

Suplentes de Chicago Fire: Samuel Rogers, Andrew Gutman, Mauricio Pineda, Jeff Gal, Dean Boltz, David Poreba, Sam Williams.

Suplentes de Vancouver Whitecaps: Sam Adekugbe, Ranko Veselinović, Sebastian Ramirez, Kwasi Poku, Ryan Gauld, Isaac Boehmer, Nikola Djordjevic, Johnny Selemani, Valter Sedin.

La previa de Chicago Fire y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 6 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Historial: 15 cruces — Chicago Fire ganó 4, Vancouver Whitecaps ganó 8 y empataron 3
  • Último antecedente: 23/03/2025: Vancouver Whitecaps 1-3 Chicago Fire
  • Próximo partido de Chicago Fire: vs. New York City FC, sábado 10 de octubre
  • Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. LAFC, domingo 11 de octubre
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