Alineaciones de Houston Dynamo y FC Dallas por la MLS: formaciones probables

Houston Dynamo recibe a FC Dallas este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium. Houston Dynamo viene de empatar 3-3 con San Diego FC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Dallas viene de ganarle 1-0 a Seattle Sounders y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Houston Dynamo y FC Dallas
Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Lawrence Ennali, Lucas Halter, Artur, Antônio Carlos, Franco Negri, Mateusz Bogusz, Agustín Bouzat, Héctor Herrera, Lyle Foster, Guilherme. DT: Ben Olsen.
FC Dallas (3-4-2-1): Daniel, Osaze Urhoghide, Sebastien Ibeagha, Shaq Moore, Joaquín Valiente, Ran Binyamin, Kaick, Ramiro, Santiago Moreno, Bernard Kamungo, Petar Musa. DT: Eric Quill.
La previa de Houston Dynamo y FC Dallas: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Shell Energy Stadium
- Historial: 60 cruces — Houston Dynamo ganó 17, FC Dallas ganó 23 y empataron 20
- Último antecedente: 22/03/2026: FC Dallas 4-3 Houston Dynamo
- Próximo partido de Houston Dynamo: vs. Minnesota United, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de FC Dallas: vs. San Jose Earthquakes, domingo 25 de octubre