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Alineaciones de Houston Dynamo y FC Dallas por la MLS: formaciones probables

Houston Dynamo y FC Dallas se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Shell Energy Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Houston Dynamo vs. FC Dallas, MLS
Houston Dynamo vs. FC Dallas, MLS

Houston Dynamo recibe a FC Dallas este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium. Houston Dynamo viene de empatar 3-3 con San Diego FC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Dallas viene de ganarle 1-0 a Seattle Sounders y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Houston Dynamo y FC Dallas

Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Lawrence Ennali, Lucas Halter, Artur, Antônio Carlos, Franco Negri, Mateusz Bogusz, Agustín Bouzat, Héctor Herrera, Lyle Foster, Guilherme. DT: Ben Olsen.

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FC Dallas (3-4-2-1): Daniel, Osaze Urhoghide, Sebastien Ibeagha, Shaq Moore, Joaquín Valiente, Ran Binyamin, Kaick, Ramiro, Santiago Moreno, Bernard Kamungo, Petar Musa. DT: Eric Quill.

La previa de Houston Dynamo y FC Dallas: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Shell Energy Stadium
  • Historial: 60 cruces — Houston Dynamo ganó 17, FC Dallas ganó 23 y empataron 20
  • Último antecedente: 22/03/2026: FC Dallas 4-3 Houston Dynamo
  • Próximo partido de Houston Dynamo: vs. Minnesota United, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de FC Dallas: vs. San Jose Earthquakes, domingo 25 de octubre
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