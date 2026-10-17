Alineaciones de Houston Dynamo y FC Dallas por la MLS: formaciones probables

Houston Dynamo y FC Dallas se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Shell Energy Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Houston Dynamo recibe a FC Dallas este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium. Houston Dynamo viene de empatar 3-3 con San Diego FC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Dallas viene de ganarle 1-0 a Seattle Sounders y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.