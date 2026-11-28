Houston Dynamo y San Jose Earthquakes se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Shell Energy Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Houston Dynamo recibe a San Jose Earthquakes este sábado 28 de noviembre desde las 13:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium. Houston Dynamo viene de caer 1-2 ante San Jose Earthquakes y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. San Jose Earthquakes viene de ganarle 2-1 a Houston Dynamo y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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