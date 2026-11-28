Houston Dynamo recibe a San Jose Earthquakes este sábado 28 de noviembre desde las 13:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium. Houston Dynamo viene de caer 1-2 ante San Jose Earthquakes y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. San Jose Earthquakes viene de ganarle 2-1 a Houston Dynamo y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Houston Dynamo y San Jose Earthquakes
Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Agustin Bouzat, Antonio Carlos, Artur, Lucas Halter, Franco Negri, Hector Herrera, Mateusz Bogusz, Lawrence Ennali, Guilherme, Lyle Foster. DT: Ben Olsen.
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Earl Edwards Jr., Vitor Costa, Reid Roberts, Daniel Munie, Benjamin Kikanovic, Eduard Lowen, Timo Werner, Ronaldo Vieira, Niko Tsakiris, Preston Judd, Beau Leroux. DT: Bruce Arena.
La previa de Houston Dynamo y San Jose Earthquakes: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 13:30 (hora de México)
- Estadio: Shell Energy Stadium