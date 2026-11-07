Alineaciones de Houston Dynamo y St. Louis City por la MLS: formaciones probables

Houston Dynamo y St. Louis City se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Shell Energy Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Houston Dynamo recibe a St. Louis City este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium. Houston Dynamo viene de caer 1-3 ante Portland Timbers y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. St. Louis City viene de caer 0-1 ante San Diego FC y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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