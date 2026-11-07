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Alineaciones de Houston Dynamo y St. Louis City por la MLS: formaciones probables

Houston Dynamo y St. Louis City se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Shell Energy Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Houston Dynamo vs. STL FC, MLS
Houston Dynamo vs. STL FC, MLS

Houston Dynamo recibe a St. Louis City este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium. Houston Dynamo viene de caer 1-3 ante Portland Timbers y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. St. Louis City viene de caer 0-1 ante San Diego FC y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Houston Dynamo y St. Louis City

Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Lawrence Ennali, Franco Negri, Agustin Resch, Lucas Halter, Ibrahim Aliyu, Diadie Samassekou, Artur, Agustin Bouzat, Lyle Foster, Mateusz Bogusz. DT: Ben Olsen.

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St. Louis City (3-4-3): Ben Lundt, Lukas MacNaughton, Timo Baumgartl, Dante Polvara, Conrad Wallem, Chris Durkin, Daniel Edelman, Tomas Totland, Jeong Sang-bin, Rafael Navarro, Damion Downs. DT: Yoann Damet.

La previa de Houston Dynamo y St. Louis City: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 18:00 (hora de México)
  • Estadio: Shell Energy Stadium
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