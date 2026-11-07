Alineaciones de Houston Dynamo y St. Louis City por la MLS: formaciones probables

Houston Dynamo recibe a St. Louis City este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium. Houston Dynamo viene de caer 1-3 ante Portland Timbers y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. St. Louis City viene de caer 0-1 ante San Diego FC y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Houston Dynamo y St. Louis City
Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Lawrence Ennali, Franco Negri, Agustin Resch, Lucas Halter, Ibrahim Aliyu, Diadie Samassekou, Artur, Agustin Bouzat, Lyle Foster, Mateusz Bogusz. DT: Ben Olsen.
St. Louis City (3-4-3): Ben Lundt, Lukas MacNaughton, Timo Baumgartl, Dante Polvara, Conrad Wallem, Chris Durkin, Daniel Edelman, Tomas Totland, Jeong Sang-bin, Rafael Navarro, Damion Downs. DT: Yoann Damet.
La previa de Houston Dynamo y St. Louis City: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de México)
- Estadio: Shell Energy Stadium