San Jose Earthquakes recibe a Houston Dynamo este martes 24 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el PayPal Park. San Jose Earthquakes viene de caer 1-3 ante Minnesota United y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Houston Dynamo viene de caer 0-1 ante St. Louis City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de San Jose Earthquakes y Houston Dynamo
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Angus Gunn, Jamar Ricketts, Reid Roberts, Daniel Munie, Benjamin Kikanovic, Eduard Lowen, Timo Werner, Ronaldo Vieira, Niko Tsakiris, Preston Judd, Ousseni Bouda. DT: Bruce Arena.
Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Lawrence Ennali, Felipe Andrade, Agustin Resch, Lucas Halter, Franco Negri, Agustin Bouzat, Artur, Mateusz Bogusz, Lyle Foster, Guilherme. DT: Ben Olsen.
La previa de San Jose Earthquakes y Houston Dynamo: todo lo que hay que saber
- Día: martes 24 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: PayPal Park
- Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. Houston Dynamo, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Houston Dynamo: vs. San Jose Earthquakes, sábado 28 de noviembre