Alineaciones de San Jose Earthquakes y Nashville SC por la MLS: formaciones probables

San Jose Earthquakes y Nashville SC se enfrentan este sábado 17 de octubre en el PayPal Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Jose Earthquakes recibe a Nashville SC este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el PayPal Park. San Jose Earthquakes viene de empatar 1-1 con Real Salt Lake y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Nashville SC viene de ganarle 4-0 a Sporting Kansas City y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.