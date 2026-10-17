Alineaciones de San Jose Earthquakes y Nashville SC por la MLS: formaciones probables

San Jose Earthquakes recibe a Nashville SC este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el PayPal Park. San Jose Earthquakes viene de empatar 1-1 con Real Salt Lake y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Nashville SC viene de ganarle 4-0 a Sporting Kansas City y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de San Jose Earthquakes y Nashville SC
San Jose Earthquakes (5-3-2): Angus Gunn, Paul Marie, Max Floriani, Dave Romney, Reid Roberts, Jamar Ricketts, Ian Harkes, Nick Fernandez, Beau Leroux, Preston Judd, Ousseni Bouda. DT: Bruce Arena.
Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting, Matthew Corcoran, Edvard Tagseth, Elias Saad, Cristian Espinoza, Sam Surridge, Hany Mukhtar. DT: B.J. Callaghan.
La previa de San Jose Earthquakes y Nashville SC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: PayPal Park
- Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. FC Dallas, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Nashville SC: vs. CF Montreal, sábado 24 de octubre