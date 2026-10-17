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Alineaciones de San Jose Earthquakes y Nashville SC por la MLS: formaciones probables

San Jose Earthquakes y Nashville SC se enfrentan este sábado 17 de octubre en el PayPal Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Jose vs. Nashville, MLS
San Jose vs. Nashville, MLS

San Jose Earthquakes recibe a Nashville SC este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el PayPal Park. San Jose Earthquakes viene de empatar 1-1 con Real Salt Lake y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Nashville SC viene de ganarle 4-0 a Sporting Kansas City y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de San Jose Earthquakes y Nashville SC

San Jose Earthquakes (5-3-2): Angus Gunn, Paul Marie, Max Floriani, Dave Romney, Reid Roberts, Jamar Ricketts, Ian Harkes, Nick Fernandez, Beau Leroux, Preston Judd, Ousseni Bouda. DT: Bruce Arena.

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Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting, Matthew Corcoran, Edvard Tagseth, Elias Saad, Cristian Espinoza, Sam Surridge, Hany Mukhtar. DT: B.J. Callaghan.

La previa de San Jose Earthquakes y Nashville SC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 20:30 (hora de México)
  • Estadio: PayPal Park
  • Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. FC Dallas, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Nashville SC: vs. CF Montreal, sábado 24 de octubre
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