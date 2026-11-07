Alineaciones de Minnesota United y San Jose Earthquakes por la MLS: formaciones probables

Minnesota United recibe a San Jose Earthquakes este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio Allianz Field. Minnesota United viene de ganarle 3-1 a LAFC y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. San Jose Earthquakes viene de ganarle 2-1 a Real Salt Lake y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Minnesota United y San Jose Earthquakes
Minnesota United (4-4-2): Drake Callender, Cherrion Valerius, Jefferson Diaz, Morris Duggan, Anthony Markanich, Tomas Chancalay, Nectarios Triantis, Owen Gene, Mauricio Gonzalez, Joaquin Pereyra, Kelvin Yeboah. DT: Cameron Knowles.
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Earl Edwards Jr., Benjamin Kikanovic, Daniel Munie, Reid Roberts, Dave Romney, Ian Harkes, Niko Tsakiris, Nick Fernandez, Ousseni Bouda, Preston Judd, Jamar Ricketts. DT: Bruce Arena.
La previa de Minnesota United y San Jose Earthquakes: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Allianz Field