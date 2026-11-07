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Alineaciones de Minnesota United y San Jose Earthquakes por la MLS: formaciones probables

Minnesota United y San Jose Earthquakes se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Allianz Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Minnesota United vs. San Jose, MLS
Minnesota United vs. San Jose, MLS

Minnesota United recibe a San Jose Earthquakes este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio Allianz Field. Minnesota United viene de ganarle 3-1 a LAFC y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. San Jose Earthquakes viene de ganarle 2-1 a Real Salt Lake y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Minnesota United y San Jose Earthquakes

Minnesota United (4-4-2): Drake Callender, Cherrion Valerius, Jefferson Diaz, Morris Duggan, Anthony Markanich, Tomas Chancalay, Nectarios Triantis, Owen Gene, Mauricio Gonzalez, Joaquin Pereyra, Kelvin Yeboah. DT: Cameron Knowles.

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San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Earl Edwards Jr., Benjamin Kikanovic, Daniel Munie, Reid Roberts, Dave Romney, Ian Harkes, Niko Tsakiris, Nick Fernandez, Ousseni Bouda, Preston Judd, Jamar Ricketts. DT: Bruce Arena.

La previa de Minnesota United y San Jose Earthquakes: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 18:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Allianz Field
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