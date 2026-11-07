Alineaciones de Minnesota United y San Jose Earthquakes por la MLS: formaciones probables

Minnesota United y San Jose Earthquakes se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Allianz Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Minnesota United recibe a San Jose Earthquakes este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio Allianz Field. Minnesota United viene de ganarle 3-1 a LAFC y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. San Jose Earthquakes viene de ganarle 2-1 a Real Salt Lake y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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