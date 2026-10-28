Alineaciones de Vancouver Whitecaps y San Diego FC por la MLS: formaciones probables

Vancouver Whitecaps y San Diego FC se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Estadio BC Place por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Vancouver Whitecaps recibe a San Diego FC este miércoles 28 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place. Vancouver Whitecaps viene de caer 0-1 ante Colorado Rapids y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. San Diego FC viene de empatar 2-2 con Seattle Sounders y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

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