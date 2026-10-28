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Alineaciones de Vancouver Whitecaps y San Diego FC por la MLS: formaciones probables

Vancouver Whitecaps y San Diego FC se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Estadio BC Place por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Whitecaps vs. San Diego FC, MLS
Whitecaps vs. San Diego FC, MLS

Vancouver Whitecaps recibe a San Diego FC este miércoles 28 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place. Vancouver Whitecaps viene de caer 0-1 ante Colorado Rapids y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. San Diego FC viene de empatar 2-2 con Seattle Sounders y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Vancouver Whitecaps y San Diego FC

Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Tate Johnson, Oliver Larraz, Ryan Gauld, Aleksa Cvetković, Rayan Elloumi, Brian White, Yadaly Diaby. DT: Jesper Sorensen.

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San Diego FC (4-3-3): Pablo Sisniega, Oscar Verhoeven, Christopher McVey, Manu Duah, Kieran Sargeant, Alejandro Alvarado, Aníbal Godoy, Gabriel Pirani, Anders Dreyer, Cédric Bakambu, Amahl Pellegrino. DT: Mikey Varas.

La previa de Vancouver Whitecaps y San Diego FC: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 20:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio BC Place
  • Historial: 4 cruces — Vancouver Whitecaps ganó 2, San Diego FC ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 24/05/2026: San Diego FC 2-4 Vancouver Whitecaps
  • Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. Seattle Sounders, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de San Diego FC: vs. St. Louis City, sábado 31 de octubre
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