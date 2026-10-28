Alineaciones de Vancouver Whitecaps y San Diego FC por la MLS: formaciones probables

Vancouver Whitecaps recibe a San Diego FC este miércoles 28 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place. Vancouver Whitecaps viene de caer 0-1 ante Colorado Rapids y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. San Diego FC viene de empatar 2-2 con Seattle Sounders y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Vancouver Whitecaps y San Diego FC
Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Tate Johnson, Oliver Larraz, Ryan Gauld, Aleksa Cvetković, Rayan Elloumi, Brian White, Yadaly Diaby. DT: Jesper Sorensen.
San Diego FC (4-3-3): Pablo Sisniega, Oscar Verhoeven, Christopher McVey, Manu Duah, Kieran Sargeant, Alejandro Alvarado, Aníbal Godoy, Gabriel Pirani, Anders Dreyer, Cédric Bakambu, Amahl Pellegrino. DT: Mikey Varas.
La previa de Vancouver Whitecaps y San Diego FC: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio BC Place
- Historial: 4 cruces — Vancouver Whitecaps ganó 2, San Diego FC ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 24/05/2026: San Diego FC 2-4 Vancouver Whitecaps
- Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. Seattle Sounders, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de San Diego FC: vs. St. Louis City, sábado 31 de octubre