Lionel Messi volvió a sentirse pleno y vivió una noche feliz este martes en Fort Lauderdale: el astro argentino se reencontró con el gol y su Inter Miami venció por 3-1 a Seattle Sounders, jugando un muy buen futbol y recuperando buenas sensaciones. Los locales se metieron de lleno en la pelea por los primeros puestos y todavía tienen juegos pendientes.

El capitán de las ‘Garzas’, que venía de tener un partido para el olvido ante Charlotte con goleada en contra incluida, marcó el segundo tanto de la victoria ante los ‘Rave Green’, gracias a una asistencia de su compañero y amigo Jordi Alba. Además, completó en líneas generales una notable actuación, también brindando un pase-gol.

Gracias a esta nueva conquista, Leo Messi llegó a los 20 goles en la temporada de MLS 2025, posicionándose en el segundo lugar de la tabla de artilleros de este campeonato, sólo detrás de Sam Surridge (Nashville), y con algunos partidos menos que su rival en la pelea por el liderato del listado de goleadores. Sin embargo, no es su única ambición personal.

Es que en este puñado de encuentros que faltan en la fase regular de este torneo, el atacante albiceleste intentará superar un récord de una leyenda mexicana, que es emblema absoluto en la Major League Soccer. Si bien no la tiene nada sencilla, el “10” sabe que más allá de lo colectivo, en lo individual tiene la posibilidad de continuar haciendo historia.

En este tramo final de la MLS, Messi buscará romper la marca de 34 goles en una misma temporada del torneo de los Estados Unidos, registro sólo logrado una vez y que dejó en una vara tan alta el mexicano Carlos Vela. El nacido en Cancún lo había conseguido con Los Ángeles FC en 2019, y nadie desde entonces lo pudo ni siquiera igualar.