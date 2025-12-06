Es tendencia:
¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025

Las Garzas y los canadienses se enfrentan este sábado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale para definir al nuevo campeón de la Major League Soccer.

Por Leandro Barraza

Inter Miami y Vancouver Whitecaps se medirán este sábado desde las 13:30 en el Chase Stadium por la gran final de la MLS. Ambas franquicias fueron las mejores en sus respectivas conferencias y ahora se enfrentarán en la última instancia para determinar si el trofeo se va para el Este o el Oeste.

Este cotejo cuenta con una serie de condimentos, entre los que destacan el nuevo duelo entre Lionel Messi y Thomas Müller, el hecho de que ninguna de las dos franquicias haya salido campeona de la MLS antes o que se trate de una definición entre un equipo de Estados Unidos y otro de Canadá.

La probable alineación de Inter Miami

  • Rocco Ríos
  • Marcelo Weigandt
  • Maximiliano Falcón
  • Sergio Busquets
  • Noah Allen
  • Jordi Alba
  • Matteo Silvetti
  • Rodrigo De Paul
  • Baltasar Rodríguez
  • Tadeo Allende
  • Lionel Messi
La probable alineación de Vancouver Whitecaps

  • Yohei Takaoka
  • Édier Ocampo
  • Tristan Blackmon
  • Ralph Priso
  • Mathías Laborda
  • Sebastian Berhalter
  • Andrés Cubas
  • Emmanuel Sabbi
  • Thomas Müller
  • Ali Ahmed
  • Brian White

Final a partido único en el Chase Stadium

A diferencia de otros deportes de Estados Unidos como la NBA (baloncesto) o la MLB (béisbol), la final de la MLS se disputa a partido único y en el estadio del equipo que tuvo mejor récord en la Temporada Regular entre los dos finalistas. Por eso, todo se definirá en el Chase Stadium, recinto en el que hace de local Inter Miami.

leandro barraza
Leandro Barraza
