Este viernes 5 de diciembre se lleva a cabo el sorteo del Mundial 2026. Argentina es la vigente campeona y su capitán, Lionel Messi, será una de las grandes figuras que dirán presente en el torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Publicidad

Publicidad

Lionel Messi juega este sábado la final de la MLS Cup en busca del gran título. Sin embargo, en la previa al sorteo de la Copa del Mundo, el futbolista de Inter Miami le concedió una entrevista a Apple TV. Allí, Lionel Messi habló sobre la pasión de los tres países que albergan el Mundial y destacó a la Liga MX.

“Ya sabía de México y su pasión, pero me sorprendió un poco más de Estados Unidos y Canadá, la afición que hay por el fútbol. Creo que en el último año también a mi parecer porque yo no conocía tanto, creo que hubo un crecimiento importante en la parte de los fanáticos al juego y que les gusta disfrutar del show, que lo viven, son muy apasionados”, comentó el argentino.

Luego, Lionel Messi elogió a la Liga MX: “Desde siempre tienen una gran liga, tiene grandes equipos en su liga, a nivel de jugadores, económicamente y que se disfruta mucho“. Por último, el crack de la Albiceleste se refirió acerca de la organización del Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Argentina y México jugarían un amistoso antes del Mundial 2026 (Getty Images)

“Después hablando de la organización y lo que va a ser Estados Unidos, tanto yo como la gente creo que esperan algo extraordinario porque están preparados para hacerlo de esa manera. Están acostumbrados a hacer grandes eventos y este es el evento más importante del fútbol y va a estar a la altura para que venga la gente y disfrute de todo”, concluyó el jugador del Inter Miami.

Lionel Messi disputa este sábado la final de la MLS Cup frente a Vancouver Whitecaps, equipo canadiense que tiene como una de sus figuras a Thomas Müller. El partido se juega en el Chase Stadium, la casa de Inter Miami, y busca ganar por primera vez en la historia este título.

Publicidad

Publicidad

ver también Sigue EN VIVO el sorteo de la Copa del Mundo 2026: FIFA confirma desde Washington los grupos

En síntesis