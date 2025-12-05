¿Por qué Lionel Messi no asistió al sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Para el mundo del deporte y los aficionados es importantes que las figuras estén presentes en momentos culmines y el sorteo del Mundial 2026 de este viernes 5 de diciembre en uno de ellos. Sin embargo, la gala contará con una ausencia de mucho peso, ya que Lionel Messi no aparecerá en la escena del evento llevado a cabo en Washington.

Publicidad

Publicidad

Aunque no se reveló de manera oficial ni se lo comunicó mediante un anuncio formal, lo cierto es que Messi tiene sus propios compromisos al margen de la importancia del sorteo de la próxima Copa del Mundo. Este mismo sábado 6 del último mes del año, el argentino juega su partido más importante en lo que va de la temporada con Inter Miami.

El motivo por el que Messi no está en el sorteo

Las Garzas se enfrentarán a Vancouver Whitecaps en la gran final de la MLS, a partido único y en casa. El conjunto de Florida está ante la gran oportunidad de consagrarse como campeón del futbol doméstico por primera vez en su historia, por lo que contar con el argentino en plenitud es fundamental, ya que se trata del líder indiscutido del proyecto ganador que se ha construido hace apenas unos años.

En ese contexto, Argentina no perderá representación en el show que determinará como quedarán conformados los 12 grupos del evento más grande del deporte. Lionel Scaloni, entrenador del último campeón del mundo, aparecerá en el escenario con el gran trofeo, tal como ha acostumbrado la tradición en los últimos años.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Messi se quedó en Miami en plena preparación del encuentro que le puede permitir añadir un trofeo más a su palmarés. Con el Mundial entre ceja y ceja, el argentino no quiere dejar ningún detalle al azar y si de ganar competencias se habla, entonces no se puede dar el lujo de no estar ausente o modificar los planes previstos.

ver también Sigue EN VIVO el sorteo de la Copa del Mundo 2026: FIFA confirma desde Washington los grupos

En síntesis