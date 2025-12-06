Qué pasa si Inter Miami pierde, empata o gana con Vancouver Whitecaps por la MLS 2025

Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 6 de diciembre por la gran final de la MLS. El partido, el cual se lleva a cabo en el Chase Stadium, comienza a partir de las 13:30hs (CDMX) y ambos equipos van por su primer título en la historia de este torneo.

Con respecto al conjunto liderado por Lionel Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City FC en la final de conferencia. Por el lado del equipo canadiense, Vancouver Whitecaps le ganó por 3-1 a San Diego FC para avanzar a la final de la MLS 2025.

¿Qué pasa si Inter Miami pierde con Vancouver Whitecaps?

Si Inter Miami pierde este sábado 6 de diciembre con Vancouver Whitecaps, entonces el equipo de Lionel Messi no habrá podido conseguir el título de la MLS y el conjunto canadiense se quedaría con el trofeo.

¿Qué pasa si Inter Miami empata con Vancouver Whitecaps?

Si Inter Miami empata este sábado 6 de diciembre con Vancouver Whitecaps, entonces la final de la MLS se definirá en la prórroga con dos tiempos extra de 15 minutos. En caso de que se mantenga la igualdad, el campeón se resolverá con una tanda de penales.

¿Qué pasa si Inter Miami le gana a Vancouver Whitecaps?

Si Inter Miami le gana este sábado 6 de diciembre con Vancouver Whitecaps, entonces el equipo de Lionel Messi ganará por primera vez en su historia la MLS Cup.

En síntesis