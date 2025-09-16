En un partido más que complicado, Inter Miami se puso en ventaja de forma rápida y sorprendente: en un primer tiempo apabullante, se fue al vestidor en ventaja con dos goles made-in Barcelona. Seattle Sounders no estuvo atento a la marca del histórico dúo y lo pagó caro en la tarde del Chase Stadium, en Fort Lauderdale.

Para el triunfo parcial de las ‘Garzas’, hizo falta una doble combinación entre Lionel Messi y Jordi Alba: los emblemas culés se asistieron mutuamente y generaron directamente entre ellos los dos tantos del equipo local en la etapa inicial. Primero, Lionel lo dejó mano a mano a Jordi y luego Alba hizo lo propio con Messi, para el delirio de la afición.

Tras la reciente derrota en la final de la Leagues Cup, el equipo de Javier Mascherano salió con todo a tomarse revancha de los de Brian Schmetzer, y lo hicieron en una ráfaga. A los 12 minutos abrió el marcador Jordi Alba para Inter Miami, y a los 41 minutos amplió el resultado Leo Messi para liquidar anímicamente a Seattle Sounders.

Publicidad

Publicidad

Primeramente, Lionel se llevó todas las marcas hacia el centro y lo dejó solo a Alba contra el portero, y pudo hasta tomarse el tiempo de elegir donde definir para anotar el 1-0, ante una floja resistencia de Frei. Posteriormente, Jordi recibió sólo por banda izquierda, y colocó un centro preciso para que la empuje Messi, que no remató bien pero le alcanzó para marcar el 2-0.

ver también Con Messi y Cristiano: los 10 deportistas mejor pagos del mundo en 2025 según Forbes

El gol de Jordi Alba con asistencia de Lionel Messi:

Tweet placeholder

El gol de Lionel Messi con asistencia de Jordi Alba:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Más allá del trabajo conjunto de los ex Barcelona, la victoria de Inter Miami no iba a terminar allí: la fiesta no estuvo completa hasta que Ian Fray convirtió el tercero de los locales. Rodrigo De Paul ejecutó de manera perfecta un tiro de esquina desde la izquierda, y el defensor ganó en el duelo aéreo, impactó el balón de frente y sentenció la historia para las ‘Garzas’.

Consumada la victoria en casa, Inter Miami escaló a la 5° posición de la tabla de la Conferencia Este de la MLS 2025, y alcanzó los 49 puntos, quedando a ocho de la cima. Y ojo, el equipo de Mascherano ¡aún debe tres partidos! por jugar, por lo que en los juegos pendientes, de hacer cartón lleno, podría alcanzar lo más alto del campeonato. ¿Lo lograrán?