¿Por qué no juegan Luis Suárez y Pedro De La Vega en Inter Miami vs. Seattle Sounders por la MLS 2025?

Entérate aquí la razón de las bajas del uruguayo y del argentino para este choque liguero apasionante.

Por Martín Zajic

Suárez y De la Vega, los grandes ausentes de hoy.
Suárez y De la Vega, los grandes ausentes de hoy.

La Major League Soccer 2025 presenta para este martes 16 de septiembre un plato fuerte en el único partido de la agenda del día del torneo: Inter Miami y Seattle Sounders volverán a medirse frente a frente otra vez, con el antecedente reciente del choque entre ambos que dio que hablar en la definición de la última Leagues Cup.

En un compromiso repleto de condimentos, sobre todo por esos ‘encontronazos’ que generó la final reciente entre los dos rivales, el partido también lamentará las bajas de dos figuras de cada equipo: el uruguayo Luis Suárez, que no participará del encuentro en las ‘Garzas’, y el argentino Pedro De la Vega, que no será de la partida en los ‘Rave Green’.

Luis Suárez, experimentado centrodelantero de Inter Miami, quedó fuera del enfrentamiento de esta tarde dado que aún debe cumplir una extensa suspensión. El atacante charrúa recibió seis jornadas de suspensión luego de haber escupido a un auxiliar de Seattle en aquella mencionada final de Leagues Cup, y tendrá que esperar para volver.

Luis Suárez, penado tras su mal accionar en Inter Miami [Foto: Getty]

Luis Suárez, penado tras su mal accionar en Inter Miami [Foto: Getty]

Pedro De la Vega, joven extremo de Seattle Sounders, no aparece en el once titular del elenco visitantes puesto que padece una sobrecarga muscular, que le ha hecho perderse el último encuentro y además entrenar diferenciado en varias prácticas de la semana en curso. Por ese motivo, no será arriesgado de entrada pese a la importancia del juego.

Pedro De la Vega, el argentino diferencial de Seattle [Foto: Getty]

Pedro De la Vega, el argentino diferencial de Seattle [Foto: Getty]

Para Inter Miami, la ausencia de Luis Suárez representa una baja significativa por la incidencia que venía teniendo en los últimos juegos: había participado en 7 goles en sus últimos 7 encuentros con el equipo de Javier Mascherano, con cuatro tantos y tres asistencias (aunque justamente no pudo ser determinante en la final ante Seattle).

Para Seattle Sounders, no poder utilizar a Pedro De la Vega desde la partida también constituye una dificultad mayor, ya que el delantero había sido elegido el “mejor jugador de la Leagues Cup”, marcando goles importantes en la definición del certamen internacional, y siendo una pieza clave para el esquema de Brian Schmetzer.

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Seattle Sounders por la MLS 2025

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Seattle Sounders por la MLS 2025

martín zajic
Martín Zajic
