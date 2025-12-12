El sueño americano: las peleas que quiere Donald Trump para UFC en la Casa Blanca

La fecha elegida es el 14 de junio de 2026. Ese día, el mundo se paralizará ante el impresionante evento que tiene pensado organizar UFC en la Casa Blanca con el fin de celebrar los 250 años de la Independencia estadounidense. Para entonces, el presidente de la nación americana, Donald Trump, está dispuesto a presentar en escena una cartelera jamás vista en la historia del deporte, con los protagonistas más históricos y emblemáticos de la compañía, todos reunidos el mismo día.

Los nombres que se vienen barajando, aún si nada confirmado, son los que cada uno se puede llegar a imaginar: Conor McGregor, Jon Jones, Ilia Topuria, Islam Makhachev, Michael Chandler, etc. Aunque algo de todo esto sucede a Trump, lo cierto es que el mandatario tiene en mente otra idea, una que generaría todavía más espectacularidad en la jornada.

El gran sueño de Donald Trump en UFC

Lo que pretende Donald es que la velada tenga ocho o nueve peleas de campeonato, lo que significaría que los mejores monarca de UFC estarían en acción, todos juntos. Esto suena un tanto complicado, ya que apenas son 11 las divisiones con las que cuenta UFC, pero Trump lo sabe y es por eso que reveló un dato que esclareció los hechos y alimentó la posibilidad de que su deseo se termine cumpliendo.

“Habrá ocho o nueve combates por el título. Las peleas más importantes que han tenido. De hecho, están postergando peleas durante seis meses para poder hacerlo“, manifestó Trump.

Ahora todo depende de UFC y su compañía. El evento en la Casa Blanca asegura unos largos millones de dólares a la cuenta bancaria, pero eso también significaría resignar unos cuantos antes de la cita, porque sería una obligación no tener una pelea estelar con algún cinturón en disputa. Se trata de una situación atípica, pero que puede culminar con algo jamás visto en la historia de los deportes.

El único que ha casi que confirmado su presencia es Conor McGregor. El irlandés se ha mostrado entrenando, demostrando que está listo para ser convocado, en lo que sería un regreso increíble al octágono, pero todo dependerá de cómo avancen las ideas. Por lo pronto, Trump tiene un solo objetivo en mente: peleas por títulos.

