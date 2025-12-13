La temporada de Golden State Warriors está siendo mucho más irregular de lo que se imaginaba en un principio. El récord marca 13-13, números que dejan a las claras que no existe una continuidad en el buen nivel, ya que una derrota puede aparecer en cualquier momento y contra quien sea. Algo que quedó reflejado este viernes con una dura caída en casa ante Minnesota Timberwolves, que dejó como premio consuelo una espectacular noche de Stephen Curry con números pocas veces vistos.

Aunque el resultado final terminó indicando que los Warriors cayendo 127-120 ante Wolves, la atención de la noche se terminó yendo con el nivel de Curry. El Chef cerró su planilla personal con 39 puntos, cinco rebotes y la misma cantidad de asistencias. La particularidad es que estas cifras le permitieron superar a Michael Jordan en un récord que parecía imposible de dejar atrás.

El impresionante récord que alcanzó Stephen Curry

Curry se convirtió en el primer jugador de la historia de la NBA en alcanzar los 94 partidos con 35 puntos o más tras haber cumplido los 30 años. En la jornada de este viernes dejó en el camino los 93 que tenía Jordan y así agrandó su figura todavía más. Para el Chef fue una jornada brillante que no pudo culminar con una victoria que hubiera sido más que importante para el ánimo del equipo.

Stephen había estado fuera de las duelas por un par de semanas por una lesión que no lo dejaba desarrollar su juego con plenitud. Ahora que ha recuperado un óptimo estado, Warriors se ilusiona con poder contar con su figura en un momento clave de la temporada, en el que cada victoria es importante pensando en no complicar desde temprano las aspiraciones a los Playoffs.

A su vez, es importante destacar que Draymond Green y Al Horford están de baja, por lo que el roster titular de Golden State está sufriendo ausencias importantes que esperará no tener que lamentar cuando se acerque la hora de la verdad.

