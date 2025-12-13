Quién pelea HOY sábado 13 de diciembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Es tiempo de decirle adiós al 2025 de UFC. Este sábado 13 de diciembre cierra sus puertas el mejor octágono del mundo con una velada que buscará despedir el año a lo grande, tal como lo hizo en los meses que han quedado atrás. Una pelea muy importante para el 2026 será la encargada de culminar con una velada plagada de estrellas.

Brandon Royval y Manel Kape se medirán en Las Vegas en el peso mosca. El estadounidense, ranqueado como el número 2 de las 145 libras, se medirá con el sexto de la categoría. Si Royval se queda con la victoria, permanecerá en una interesante posición para soñar con una oportunidad titular en el 2026, ante el nuevo campeón, Joshua Van.

En el caso de Kape, el hecho de ganar le significaría demostrarle a la compañía que una tercera victoria consecutiva es lo suficiente para luchar de igual a igual con los protagonistas más destacados de la división. De más está decir que saltaría a la segunda posición del ranking en caso de ganar.

Otro protagonista importante del día será el argentino Kevin Vallejos, quien se medirá con el veterano Giga Chikadze. Esta pelea es fundamental para el sudamericano, porque una victoria le permitiría ocupar el último puesto de la clasificación del peso pluma que está en poder de su rival. Mucho por definirse.

La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 18:00hs del Centro de México, 19:00hs en Bogotá y 21:00hs de Buenos Aires.

Las peleas más destacadas del sábado 13 de diciembre en UFC: