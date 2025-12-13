Quién pelea HOY sábado 13 de diciembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Es tiempo de decirle adiós al 2025 de UFC. Este sábado 13 de diciembre cierra sus puertas el mejor octágono del mundo con una velada que buscará despedir el año a lo grande, tal como lo hizo en los meses que han quedado atrás. Una pelea muy importante para el 2026 será la encargada de culminar con una velada plagada de estrellas.
Brandon Royval y Manel Kape se medirán en Las Vegas en el peso mosca. El estadounidense, ranqueado como el número 2 de las 145 libras, se medirá con el sexto de la categoría. Si Royval se queda con la victoria, permanecerá en una interesante posición para soñar con una oportunidad titular en el 2026, ante el nuevo campeón, Joshua Van.
En el caso de Kape, el hecho de ganar le significaría demostrarle a la compañía que una tercera victoria consecutiva es lo suficiente para luchar de igual a igual con los protagonistas más destacados de la división. De más está decir que saltaría a la segunda posición del ranking en caso de ganar.
Otro protagonista importante del día será el argentino Kevin Vallejos, quien se medirá con el veterano Giga Chikadze. Esta pelea es fundamental para el sudamericano, porque una victoria le permitiría ocupar el último puesto de la clasificación del peso pluma que está en poder de su rival. Mucho por definirse.
ver también
Kevin Vallejos: el argentino de UFC al que comparan con Ilia Topuria y sueña a lo grande
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 18:00hs del Centro de México, 19:00hs en Bogotá y 21:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 13 de diciembre en UFC:
- Jamey-Lyn Horth vs. Tereza Bledá | Peso mosca femenino
– Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Allen Frye Jr. vs. Guilherme Pat | Peso pesado
– Horario: a continuación de Jamey-Lyn Horth vs. Tereza Bledá
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Melissa Croden vs. Luana Santos | Peso gallo femenino
– Horario: a continuación de Allen Frye Jr. vs. Guilherme Pat
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Sean Sharaf vs. Steven Asplund | Peso pesado
– Horario: a continuación de Melissa Croden vs. Luana Santos
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Neil Magny vs. Yaroslav Amosov | Peso wélter
– Horario: a continuación de Sean Sharaf vs. Steven Asplund
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Joanderson Brito vs. Isaac Thomson | Peso pluma
– Horario: a continuación de Neil Magny vs. Yaroslav Amosov
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Amanda Lemos vs. Gillian Robertson | Peso paja femenino
– Horario: a continuación de Joanderson Brito vs. Isaac Thomson
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- King Green vs. Lance Gibson Jr. | Catchweight (peso pactado)
– Horario: a continuación de Amanda Lemos vs. Gillian Robertson
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Kennedy Nzechukwu vs. Marcus Buchecha | Peso pesado
– Horario: a continuación de King Green vs. Lance Gibson Jr.
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Melquizael Costa vs. Morgan Charrière | Peso pluma
– Horario: a continuación de Kennedy Nzechukwu vs. Marcus Buchecha
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Cesar Almeida vs. Cezary Oleksiejczuk | Peso medio
– Horario: a continuación de Melquizael Costa vs. Morgan Charrière
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Giga Chikadze vs. Kevin Vallejos | Peso pluma
– Horario: a continuación de Cesar Almeida vs. Cezary Oleksiejczuk
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Brandon Royval vs. Manel Kape | Peso mosca
– Horario: a continuación de Giga Chikadze vs. Kevin Vallejos
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+