¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Sassuolo por la Jornada 15 de la Serie A 2025-26?

El delantero mexicano no formará parte del cruce liguero de este domingo en San Siro. ¿Qué le sucedió al 'Bebote'?

Por Martín Zajic

Santi Giménez, el gran ausente ante Sassuolo.
Santi Giménez, el gran ausente ante Sassuolo.

El AC Milan, actual puntero de la Primera División del futbol italiano, buscará continuar en lo más alto de la tabla, cuando reciba a sus pares de Sassuolo este domingo. San Siro será el anfitrión del encuentro que abrirá la jornada futbolera del día en la Serie A 2025-26, donde el dueño de casa intentará ratificar su liderato.

Este partido, que se jugará en el primer turno del domingo, tendrá la particularidad de la ausencia de Santiago Giménez. El delantero mexicano no forma parte de la convocatoria del ‘Rossonero’ para el juego y es una baja sensible para el equipo. El atacante del elenco italiano y de la Selección Mexicana continúa fuera.

Tal como viene sucediendo últimamente, el ‘Bebote’ se perderá el compromiso a causa de una lesión de tobillo que lo viene aquejando. El de Sassuolo será el ¡séptimo! encuentro que no dispute a raíz de ese problema físico: su último juego fue a fines de octubre ante Atalanta. Desde entonces, no ha podido entrenarse al parejo.

La falta que lesionó a Santi Giménez en Atalanta vs. Milan y el árbitro no cobró

Massimilliano Allegri, director técnico del Milan, comentó en las últimas horas que “espera que pueda sumarse a las prácticas pronto” y que en breve esté apto para jugar. Además, La Gazzetta Dello Sport agregó que el tobillo de Santiago Giménez ya está ‘bien clínicamente’ y que sólo queda que responda bien a las exigencias.

La realidad es que aquella lesión no era de gravedad, y podría haber seguido jugando; sin embargo, los constantes dolores lo obligaron a parar la actividad. Así, a partir de esa decisión comenzó un tratamiento diferente no solo para calmar la zona de molestias sino para evitar que en el futuro la misma sea reincidente.

Santi Giménez, luchando con su lesión de tobillo [Foto: Getty]

Santi Giménez, luchando con su lesión de tobillo [Foto: Getty]

Con la baja de Santiago Giménez, AC Milan recibirá a Sassuolo este domingo 14 de diciembre, desde el Estadio San Siro, haciendo madrugar a los aficionados. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Serie A 2025-26, dará comienzo a partir de las 05.30 horas del Centro de México. Se podrá sintonizar en todo el suelo mexicano y Latinoamérica a través de Disney+ Premium.

