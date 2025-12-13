Las alineaciones de Racing Club vs. Estudiantes de La Plata por la Final del Torneo Clausura 2025

El futbol argentino se vuelve a paralizar por una nueva final que promete muchas emociones. En el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing se enfrenta a Estudiantes en un partido que definirá al campeón del Torneo Clausura 2025 y que tiene en vilo a todo el país.
Desde las 18:00 hs de la CDMX, la Academia se enfrenta al Pincha para definir al campeón del Torneo Clausura 2025. Dos de los grandes equipos de Argentina definirán un nuevo título que agigantará aún más su historia y marcará el cierre de una temporada muy intensa.
Racing viene de dar la sorpresa en semifinales tras eliminar a Boca Juniors en La Bombonera, un resultado que le permitió llegar con mucha confianza a esta definición. El equipo mostró carácter en un escenario adverso y ahora buscará coronar ese esfuerzo con un título.
Mientras que Estudiantes también tuvo un camino exigente, ya que le ganó a su clásico rival, Gimnasia de la Plata, y se metió en el duelo definitivo. El Pincha volvió a demostrar solidez en los partidos decisivos y quiere sumar una nueva estrella a su palmarés.
Alineación de Racing Club
- Facundo Cambeses
- Facundo Mura
- Nazareno Colombo
- Agustín García Basso
- Gabriel Rojas
- Juan Nardoni
- Santiago Sosa
- Agustín Almendra
- Santiago Solari
- Adrián Martínez
- Duván Vergara
Alineación de Estudiantes de la Plata
- Fernando Muslera
- Román Gómez
- Santiago Núñez
- Leandro González Pirez
- Santiago Arzamendia
- Santiago Ascacíbar
- Lucas Piovi
- Cristián Medina
- Tiago Palacios
- Edwin Cetré
- Guido Carrillo