Las alineaciones de Racing Club vs. Estudiantes de La Plata por la Final del Torneo Clausura 2025

El futbol argentino se vuelve a paralizar por una nueva final que promete muchas emociones. En el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing se enfrenta a Estudiantes en un partido que definirá al campeón del Torneo Clausura 2025 y que tiene en vilo a todo el país.

Desde las 18:00 hs de la CDMX, la Academia se enfrenta al Pincha para definir al campeón del Torneo Clausura 2025. Dos de los grandes equipos de Argentina definirán un nuevo título que agigantará aún más su historia y marcará el cierre de una temporada muy intensa.

Racing viene de dar la sorpresa en semifinales tras eliminar a Boca Juniors en La Bombonera, un resultado que le permitió llegar con mucha confianza a esta definición. El equipo mostró carácter en un escenario adverso y ahora buscará coronar ese esfuerzo con un título.

Mientras que Estudiantes también tuvo un camino exigente, ya que le ganó a su clásico rival, Gimnasia de la Plata, y se metió en el duelo definitivo. El Pincha volvió a demostrar solidez en los partidos decisivos y quiere sumar una nueva estrella a su palmarés.

Alineación de Racing Club

Facundo Cambeses

Facundo Mura

Nazareno Colombo

Agustín García Basso

Gabriel Rojas

Juan Nardoni

Santiago Sosa

Agustín Almendra

Santiago Solari

Adrián Martínez

Duván Vergara

Alineación de Estudiantes de la Plata

