Algo sucedió en UFC este sábado 6 de diciembre. Aunque la imagen que más atención generó fue la dura lesión de Alexandre Pantoja que lo obligó a retirarse de la pelea y perder su título del peso mosca, lo cierto es que también es verdad que el nuevo campeón de las 125 libras es Joshua Van. Una nueva estrella irrumpió en la organización y llegó a lo más alto, donde solo unos pocos consiguen colocarse.

Publicidad

Publicidad

Van nació un 10 de octubre de 2001 en Hakha, Myanmar, un país asiático mucho más grande de lo que se piensa. En esta nación se estiman cerca de 55 millones de habitantes según los reportes más recientes, pero la realidad es que Joshua pudo ser uno de los casos excepcionales que se destaca en la élite mundial del deporte. En su historia, aparecieron las artes marciales mixtas como motivación de vida.

Casi que sin querer, como si la vida tuviera un plan claro para él, Van se adentró en las MMA sin esperarlo. Debido a una fuerte admiración por Bruce Lee y por mucho que lo molestaban en su etapa estudiantil, Joshua entendió que podía encontrar una herramienta útil para defenderse, pero también para vivir de ello una vez que comenzó a dar los primeros pasos importantes.

La historia de vida de Joshua Van

En ese sentido, hace unos años le reveló al sitio especializado MMA Junkie: “De donde vengo, siempre te molestan. Es como si peleara a diario, y llegué a disfrutar peleando. Veía vídeos de peleas callejeras y cómo ganarlas. Lo intenté en mi siguiente pelea y cosas así. Eso fue lo que me impulsó a seguir mi carrera”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Joshua es uno de los seis hermanos que componen su familia. Cuando tenía apenas 10 años, los Van decidieron emigrar hacia Estados Unidos para buscar una mejor calidad y claro, él poco entendía de esta decisión, si en su casa estaba bien, nada le faltaba y todo marchaba en paz. Para un niño…

ver también Así quedó el ranking de UFC tras las victorias de Joshua Van y Petr Yan

Lo cierto es que la realidad de Myanmar dista mucho de lo que puede percibir un simple niño. Inmersos en un control militar autoritario que no le permite progresar al país, son miles los ciudadanos que buscan oportunidades fuera de su territorio natal. En el caso de la familia de Joshua, la opción fue Texas.

Publicidad

Publicidad

Luego de algunos años de preparación y convencimiento sobre lo que deseaba para su carrera, Van debutó como profesional en el deporte en el 2021 y desde entonces que se vieron cosas buenas en él. Su primera pelea en UFC fue en 2023 y desde entonces acumuló 10 peleas, de las cuales salió ganador en nueve de ellas.

Un ascenso meteórico lo depositó en su primera oportunidad titular ante una leyenda como Pantoja y solo 21 segundos le bastaron para conquistar la gloria. El brasileño sufrió una dura lesión, por lo que no pudo continuar luchando, hecho que dejó al asiático como campeón del mundo, algo que siempre había soñado, aunque sin imaginar que se concretaría tan pronto.

Joshua es un representante muy importante de su país y, cada vez que puede, se encarga de dejar en claro que desea libertad para su nación. “Quiero que el mundo vea lo que realmente está pasando. Los militares nos están cortando el internet y cosas así. Es difícil para el resto del mundo saber realmente qué está pasando. Usaré esta plataforma para saber qué está pasando allí“, comentó Van.

Publicidad

Publicidad

En síntesis