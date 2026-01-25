Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Justin Gaethje sobre Paddy Pimblett

Justin Gaethje se enfrentó a Paddy Pimblett este sábado 24 de enero en la edición de UFC 324 con el desafío de obtener una victoria capaz de mantenerlo en la discusión titular con el campeón Ilia Topuria. El estadounidense se impuso con contundencia y el ranking de las 155 libras está que arde.

Tras una verdadera guerra deportiva de cinco asaltos en los que Gaethje no bajó el ritmo en ningún momento y confirmó, una vez más, de qué está hecho, los jueces lo vieron ganador en las tarjetas y se proclamó como el campeón interino de los ligeros. Aunque Paddy era el favorito de la mayoría, lo cierto es que Justin se encargó de reafirmar su estatus de leyenda en la organización.

El podio de las 155 libras por debajo del monarca Topuria, lo conforman Arman Tsarukyan, Charles Oliveira y Max Holloway. Aunque se trata de protagonistas con un largo recorrido y mucha experiencia, lo cierto es que el peso ligero continúa entregando la misma emoción de siempre, con figuras de todo tipo que se disputan un trono muy difícil de mantener.

De esta manera, el futuro del peso ligero se vuelve más que interesante. Con figuras más que importantes nacientes, leyendas que se mantienen vigentes y más condimentos, la organización tiene en sus manos la posibilidad de realizar emparejamientos históricos que le permitan regalar enfrentamientos grandiosos al público.

Ranking completo del peso ligero de la UFC:

Ilia Topuria (campeón)

1. Arman Tsarukyan

2. Charles Oliveira

3. Max Holloway

4. Justin Gaethje

5. Paddy Pimblett

6. Dan Hooker

7. Mateusz Gamrot

8. Benoit Saint Denis

9. Rafael Fiziev

10. Renato Moicano

11. Beneil Dariush

12. Michael Chandler

13. Manuel Torres

14. Mauricio Ruffy

15. Fares Ziam

