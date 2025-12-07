Así quedó el ranking de UFC tras las victorias de Joshua Van y Petr Yan

La velada de UFC 323 de este sábado 6 de diciembre fue impactante. Con resultado sorpresivos en la mayoría de las peleas estelares, los rankings de las divisiones sufrieron grandes modificaciones que generan un una enorme expectativa por lo que puede llegar a suceder en 2026.

En primer lugar, Tatsuro Taira confirmó su buen momento y minimizó a un excampeón como Brandon Moreno, al punto de noquearlo en cuestión de segundos. Este triunfo le permitió al japonés saltar al segundo lugar de la clasificación del peso mosca, dejando en el camino al mexicano que buscaba consolidarse nuevamente en las 125 libras.

Más tarde, una desafortunada lesión a instantes de comenzada la pelea dejó a Alexandre Pantoja fuera de la pelea con Joshua Van, por lo que el joven revelación se quedó con el cinturón del brasileño. Pocos esperaban un desenlace como el que se vivió, pero lo cierto es que la categoría del peso mosca tiene nuevo campeón.

Finalmente, en la pelea estelar del día Petr Yan demostró una notable contundencia al hacer sufrir a Merab Dvalishvili, monarca del peso gallo, a lo largo de los cinco asaltos que duró la contienda. Esto le posibilitó al ruso el quedarse con el triunfo mediante la decisión de los jueces y proclamarse como nuevo campeón de las 135 libras.

Ranking completo del peso mosca de la UFC:

Joshua (campeón)

1. Alexandre Pantoja

2. Tatsuro Taira

3. Brandon Moreno

4. Brandon Royval

5. Amir Albazi

6. Kai Kara-France

7. Manel Kape

8. Alex Pérez

9. Asu Almabayev

10. Steve Erceg

11. Tim Elliot

12. Tagir Ulanbekov

13. Ramazan Temirov

14. Bruno Silva

15. Kai Asakura

Ranking completo del peso gallo de la UFC: