Impactante: así fue la brutal lesión que sufrió Alexandre Pantoja en UFC 323

El brasileño perdió su título del peso mosca por una situación desafortunada en una pelea muy esperada.

Por Lucas Lescano

Alexandre Pantoja sufrió una dura lesión en UFC 323.

Una de las peleas más esperadas de este sábado 6 de diciembre en el que tuvo lugar el UFC 323 era la que iban a protagonizar Alexandre Pantoja y Joshua Van. El brasileño iba a exponer su título del peso mosca ante la joven revelación que buscaba dar la gran sorpresa en las 135 libras, algo que terminó sucediendo, aunque no de la mejor manera, ya que el brasileño sufrió una fatídica lesión que lo dejó fuera del enfrentamiento en cuestión de segundos.

La durísima lesión que sufrió Alexandre Pantoja

Casi no se vio acción, porque 21 segundos fueron los que pudieron disfrutar los aficionados antes de que sucediera lo peor. En un comienzo intenso por parte de ambos lados, sin dar un paso atrás y mostrando una importante presión, Alexandre buscó una patada a la cabeza bien bloqueada por Van, lo que generó que le tomara la pierna al brasileño y complicara su caída. Fue entonces que Pantoja necesitó utilizar su brazo izquierdo como apoyo, pero con una enorme mala fortuna, porque apenas tocó la lona se lo dobló por completo, generando una imagen escalofriante.

Enseguida, el brasileño sintió el dolor en la zona y se tomó el codo, lo que generó una confusión en Van, quien no fue decidido a atacar porque entendió que algo no andaba bien. El árbitro, Herb Dean, intercedió rápidamente en la situación para detener las acciones.

Claro, aunque a muchos les pueda parecer injusto que Pantoja de esta manera, lo cierto es que Van no tuvo ninguna responsabilidad directa, ya que se trató de un hecho desafortunado, por lo que el nuevo campeón tiene todo su derecho de festejar el cinturón que tanto busco.

Por su parte, Pantoja comunicó vía redes sociales que en las próximas horas comenzará con el proceso de recuperación. El objetivo principal del brasileño en este momento es regresar cuanto antes al octágono para intentar recuperar lo que perdió en cuestión de segundos por un accidente inesperado que dejó a todos con ganar de ver más de una pelea que prometía ser emocionante.

