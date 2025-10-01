Es tendencia:
MUNDIAL SUB-20

Sigue EN VIVO México vs. España: minuto a minuto del partido por el Mundial Sub-20 2025

México se enfrenta a España por la segunda jornada del Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile.

Los horarios del partido

México se medirá ante España a las 14:00 hs del Centro de México, a las 13:00 hs del Pacífico y a los 15:00 del Sureste.

Números pocos esperanzadores ante España

México y España se vieron las caras en cuatro oportunidades, con dos victorias para el seleccionado europeo y dos empates. El Tri no consiguió ninguna victoria y esta tarde espera poder romper con esa mala racha que viene teniendo. 

México vs. España por el Mundial Sub-20.

España llega golpeado

El seleccionado europeo cayó por 2-0 en el debut ante Marruecos y en caso de perder ante México quedará eliminado de la competición una jornada antes.

México llega con un buen resultado

El equipo de Eduardo Arce, igualó 2-2 ante Brasil en la primera jornada del Mundial y espera conseguir un buen resultado ante España para soñar con la clasificación a la próxima instancia del certamen.

¡TODO LISTO EN CHILE PARA MÉXICO VS. ESPAÑA!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre México y España correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial-Sub 20 de Chile 2025.

México vs. España por el Mundial Sub-20.
© JAM MEDIAMéxico vs. España por el Mundial Sub-20.

La Selección Mexicana tuvo un gran debut en el Mundial Sub-20 2025 al empatar 2-2 ante una poderosa Brasil en la primera jornada del certamen. El Tri mostró carácter y buen nivel, dejando en claro que puede competir de tú a tú con las selecciones más fuertes del torneo.

Ahora, se medirán ante otra selección de gran nivel: España. La Roja llega golpeada tras su derrota ante Marruecos y necesita sí o sí la victoria, mientras que México buscará encaminar su clasificación y sumar tres puntos clave en esta segunda jornada del Mundial Sub-20.

