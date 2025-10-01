Sigue EN VIVO México vs. España: minuto a minuto del partido por el Mundial Sub-20 2025

La Selección Mexicana tuvo un gran debut en el Mundial Sub-20 2025 al empatar 2-2 ante una poderosa Brasil en la primera jornada del certamen. El Tri mostró carácter y buen nivel, dejando en claro que puede competir de tú a tú con las selecciones más fuertes del torneo.
Ahora, se medirán ante otra selección de gran nivel: España. La Roja llega golpeada tras su derrota ante Marruecos y necesita sí o sí la victoria, mientras que México buscará encaminar su clasificación y sumar tres puntos clave en esta segunda jornada del Mundial Sub-20.