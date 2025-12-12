A falta de un solo partido para conocer al nuevo campeón del futbol mexicano, Toluca y Tigres UANL se jugarán el título este domingo en el Nemesio Diez. Ante un ‘Infierno’ desbordado de aficionados, los dos mejores equipos del semestre se volverán a cruzar para definir quién se queda con la gloria. ‘Diablos Rojos’ y ‘Felinos’, a todo o nada.

En el primer enfrentamiento de la serie, los ‘Universitarios’ se quedaron con la ida por 1-0, gracias a un gol de Ángel Correa tras grave error de Hugo González. De este modo, los de Nuevo León viajarán a Toluca con una leve ventaja que les permitirá disputar la vuelta de una manera diferente. En esta llave, podrán hacer valer esa diferencia en el marcador.

Contemplando que el conjunto escarlata suele hacerse fuerte en casa, es importante destacar el criterio de desempate en caso de igualdad en el global. Si el equipo de Antonio Mohamed se impone por un gol de diferencia y lleva la serie a tablas tras el tiempo regular, cambiará el método de definición. No será igual que en el resto de la Liguilla.

Tigres se quedó con el primer duelo de la final [foto: Getty]

De acuerdo a la normativa de la Liga MX, si Toluca y Tigres terminan empatados en el resultado final de la serie, la definición se estirará a una prórroga. En ese escenario de paridad, se jugarán otros treinta minutos, divididos en dos tiempos de quince con un entretiempo de cinco. Y de no quebrarse el resultado, se pasaría a una tanda de penales.

Esta reglamentación marca una diferenciación respecto a lo que habían sido los cuartos de final y las semifinales de este Apertura 2025. La posición en la tabla general no incidirá en la final de la Liguilla. Sin dudas, ante esta pauta el gran perjudicado es Toluca, ya que había terminado líder en la tabla general, mientras que Tigres había finalizado segundo.

Bajo estas circunstancias, Tigres es hoy el favorito, ya que Toluca necesita gabar por dos goles para ser campeón. Ganando o empatando, los ‘Felinos’ se coronan en el Apertura; y perdiendo por un gol fuerzan el alargue. El equipo de Guido Pizarro buscará derrocar al defensor del título y terminar con la fortaleza que los Diablos Rojos hacen del Nemesio Diez.

