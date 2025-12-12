Los sueños están para cumplirse y no hay barreras que los limiten, ni muchos la edad puede ser tomada como un condicionante. La mayoría de las figuras de UFC alcanzan su pico de nivel cerca de los 30 años, pero en toda regla hay una excepción que en este caso se llama Kevin Vallejos. El argentino tiene muy claro que está ante la oportunidad de su vida, casi sin esperarlo, y esas son las posibilidades que no se pueden dejar pasar.

Nacido en Batán hace 24 años, una ciudad que se encuentra a poco menos de 20 kilómetros de Mar del Plata, uno de los puntos turísticos más importantes de Buenos Aires, el Chino, como lo apodan, encontró las artes marciales mixtas por entretenimiento. No había un motivo principal para adentrarse en este universo, pero Kevin conoció una pasión y la tomó como propia.

Su debut en UFC llegó en marzo de este año, con un nocaut contundente que reafirmó lo que se piensa sobre él: que es el Ilia Topuria latino. Luego de este triunfo, apareció nuevamente en escena en agosto y nuevamente se retiró del octágono con la mano en alto tras vencer a Danny Silva por decisión.

Este sábado 13 de diciembre, Vallejos se medirá con Giga Chikadze, el ranquedo número 15 del peso pluma. Una victoria le puede permitir a Kevin ingresar en la clasificación de las 145 libras apenas con tres peleas oficiales dentro de la compañía, un privilegio que solo obtienen unos pocos, los más talentosos y los que deslumbran a la organización.

Ahora, a poco de su pelea más importante, Kevin habla de todo: desde sus inicios, hasta su amor por la ciudad que lo vio nacer, la importancia de su familia y sus sueños más grandes. Vallejos busca que las MMA tomen un rol mucho más protagónico en su país, algo que lo motiva a continuar hasta poder lograrlo.

Entrevista completa a Kevin Vallejos con Bolavip

–¿Cómo estás? Se te viene una pelea muy importante, la que te dé la posibilidad de ingresar al ranking de la 145.

-La verdad que no, no esperaba que salga tan rápido, evidentemente porque nosotros en todos lados habíamos dicho que queríamos ir un poco más despacio y demás, pero siento que todo pasa por algo y si la compañía de Dios quiere que yo pelee contra él es por algo. Así que la verdad que más que contento con aceptar la pelea, es un top 15, ganándole ya estaríamos entrando.

Su preparación e intención ante Giga Chikadze

-¿Cómo llega tu preparación a esta pelea en específica? ¿Ha sido mucha la evolución en comparación a las otras que has tenido?

-Este fue un campamento más inteligente, capaz que no es tan exigente como la última, pero más que nada fue por la carga muscular que tuve. Siento que para esta pelea fue más inteligente, fue más tranquilo, con más tiempo. Pude tener un plan de estrategia mucho más claro que creo que va a jugar a favor mío.

-¿Eso del campamento que dices es cuestión de estrategia nomás, que el otro fue exigente y este más inteligente?

-Más que nada por tema de tiempo, en la anterior me habían avisado con un poco menos de tiempo, esta pude irme con más semanas de anticipación a Brasil donde hago mis campamentos, así que fue distinta la preparación. La vez anterior fue todo rápido y a trabajar, en esta pude ir, aclimatarme, trabajar tranquilo.

–¿Y qué esperas para la pelea? Porque es un rival que viene de dos derrotas consecutivas, que no le teme al striking, es una propuesta interesante la que tendrás enfrente para demostrar.

–Giga es una leyenda, es un tipo con mucha experiencia, muchas peleas en la compañía, llegó al top 10, tuvo en su momento una racha de siete victorias. Es una pelea y yo sé que va a ser una guerra. Es un tipo que le encanta ir al cruce, le gusta patear, evidentemente es su fuerte, yo siento que va a ser una pelea muy dura, pero estamos a la altura y hemos peleado con gente hasta igual o más complicada.

Kevin Vallejos busca su tercera victoria dentro de UFC. (INSTAGRAM)

–Cuando imaginas o visualizas la pelea, ¿me podrías decir cuál es ese escenario en el que vos te sentirías más cómodo?

-Yo siento que de igual forma tengo mucha más ventaja en el striking, siento que puedo noquearlo, puedo trabajar de igual forma, nadie lo ha noqueado, yo quiero ser uno de los primeros en noquearlo, así que ese es mi objetivo, sería mi visualización: él en el piso y yo con la mano arriba, ojalá así.

Análisis personal de su crecimiento como persona y luchador

-Me interesa saber cómo vas procesando internamente todo… Eres del 2001, ¿no? ¿Cómo lo manejas internamente ese crecimiento?

–Yo sigo siendo un nene, yo me emociono porque viajo todavía en avión, que estoy en Las Vegas, sinceramente yo disfruto todo. Hasta el día de hoy no es que diga: ‘listo, ya estoy hecho’ no, yo sigo emocionándome. Todavía ni siquiera he peleado contra un top, imaginate. Tengo muchísimas cosas por cumplir. Cuando me llamaron para pelear contra Giga sentí miedo porque es un top 15, hay diferencia de edad y experiencia, pero estoy contento y agradecido. Obviamente hay miedo, soy una persona igual que cualquier otra. Es vivir el momento.

-Eso también habla de la confianza que tiene la compañía en vos.

-Yo creo que sí, fíjate lo que hizo (Joshua) Van, lo que está haciendo mucha gente joven. Siento que es una renovación del ranking de gente más joven que antes.

–¿Cómo ves eso en el deporte? Que no es tan habitual ver luchadores tan jóvenes arriba.

-Imaginate lo que queda para los 30. Esto es simplemente el comienzo. Tenemos muchísimo más terreno. Es una adaptación a un deporte que se renueva. Antes era un estilo contra otro; hoy en día es MMA. Nosotros entrenamos para eso y por eso podemos tener un techo más alto.

–¿Cómo te imaginas en tu estilo de acá a unos años?

-Yo quiero ser perfecto en todo, mejorar en todo. Que haya mostrado poco no significa que no tenga más herramientas. Tengo un amplio repertorio y voy a ir demostrándolo. De acá a años lo único que van a ver es evolución y más trayectoria.

El apoyo de su familia y el sueño de hacer grande al deporte en Argentina

–Me interesa saber cómo se vive esta semana particular de pelea con tu familia.

–Evidentemente me encantaría tener mucha gente cercana acá, pero no se puede por temas económicos o de visas. Pero siempre están apoyando desde casa, con videollamadas, mensajes. Tanto mi familia, mi equipo, mi novia. Me acompañan desde ese ámbito.

–¿Dónde vives exactamente?

–Entreno ahí en Mar del Plata, soy de Batán. Me voy de Argentina solo cuando tengo campamento. Cuando hay pelea voy a Brasil porque hay más material humano para poder trabajar.

-¿Y te replanteaste el hecho de emigrar?

-No, porque ¿para qué emigrar si puedo traer todo a Argentina? Mi sueño es hacer crecer el deporte en Argentina. Me gustaría traer todo para Argentina y demostrar que sí se puede. Hay muchísimos argentinos que tienen nivel, solamente necesitan la oportunidad de mostrarles cómo se hace un campamento, cómo se vive.

–¿Eres consciente de que con el crecimiento de los argentinos se ha acercado más gente al deporte?

-Sí, hoy en día se vive distinto. Hay más conocimiento. También hacen ruido los influencers en boxeo que, mal que mal, es un deporte distinto al futbol. Es lindo ver un repertorio distinto a lo clásico. Está bueno ver ese crecimiento.

-Contaste que te metiste por entretenimiento… ¿Qué encontraste en las MMA?

-La verdad que sí, entré porque pintó, ja. Y me enamoró el entrenamiento, aprender, el compañerismo. Conocer gente buena, amigos con los que te cagás a piñas y no pasa nada. Aprendés valores y hermandad.

El equipo de Vallejos lo acompaña en cada una de sus presentaciones. (INSTAGRAM)

Tiempo de estudio: ¿Existe?

–¿Dentro del octágono existe esa diversión o es concentración total?

-Cada uno lo vive distinto. Yo sufro mucho la espera, el vestuario. Pero arriba de la jaula muchas veces me he divertido. No quita que nosotros no estamos jugando, no se puede jugar a MMA, como se juega al futbol, al tenis. Acá perder significa estar noqueado y que te sigan pegando, no es un juego. Pero amamos lo que hacemos y somos conscientes de las consecuencias.

–¿Te gusta escuchar a tus entrenadores o sos más de sentir lo que pasa en la jaula?

-Me tuve que acostumbrar a escuchar muchas voces porque no tengo a mi equipo completo. Tengo a mi manager, a un amigo y a mi profesor de Brasil. Trato de escuchar lo más que pueda y acoplarme al plan. Después las decisiones son mías arriba.

–¿En la previa le dedicas mucho análisis al rival?

–No mucho, lo justo y necesario. Sé qué estilo tiene. Mi profesor y mi manager estudian y se arma un plan.

–Será una pelea coestelar importante. ¿Sientes que puedes ser un abanderado de esta generación?

-La verdad que sí, es una presión y me encanta. Representar Argentina es hermoso. Mi objetivo es hacer crecer el deporte en Argentina. Si ganamos y quedo ranqueado, ser un referente estaría buenísimo.

Planes a futuro

-Hace unos días se está anunciando que Ailín (Pérez) va a pelear en marzo en México. ¿Te interesa esa fecha?

-No está mal. Evidentemente después de esta pelea quiero tomar un descanso. No quiero estar de campamento en campamento. Pero depende de la compañía. Yo entreno, así que no hay problema. Subido de peso no me van a agarrar nunca.

–¿Tu plan es después de la pelea venir a Mar del Plata, pasar las fiestas tranquilo?

-Sí, súper. La tranquilidad es lo más importante. Me gusta Argentina porque es tranquilo y no es un deporte tan conocido. Estoy tranquilo y es lo que busco.

-¿Pero siempre te mantienes entrenando?

-Eso siempre. No sé hacer otra cosa, es mi vida. Es lo que mantiene con la cabeza más en paz.

–¿Te gusta mirar peleas?

-Si es con amigos, sí, comiendo algo, sí. Si no, la verdad es que me duermo, me aburro o hay peleas que no me interesan. Pero si es con amigos, siempre.

–¿Cómo analizas esa realidad de que cualquiera le puede ganar a cualquiera?

–Esto a veces es un deporte distinto. No es simplemente entrenar, hacer todo bien y ganar. Hay muchas cosas que dependen de la casualidad y otras que no podemos controlar. Cuando perdió Umar, el primo de Khabib, todos sabemos que en el entorno de Khabib no existe eso de faltar al entrenamiento o de no tener ganas. Ahí todo es disciplina y exceso de trabajo. Entonces no se trata solo de entrenar perfecto: arriba de la jaula puede pasar cualquier cosa. Muchas veces no depende de uno. Evidentemente hay casualidad, así como me pueden ganar, puedo ganar yo.

El Chino sueña con hacer crecer las artes marciales mixtas en Argentina. (INSTAGRAM)

La dura crítica al deporte argentino

-¿Crees que esa falta de disciplina puede ser una falencia en Argentina, algo que afecte al crecimiento del deporte? ¿O piensas que el motivo por el cual no evoluciona tan rápido pasa por otro lado?

–En Argentina el deporte no crece más que nada por falta de conocimiento y por la rivalidad constante entre todos. Muchos quieren acaparar a sus propios alumnos y eso termina perjudicando el desarrollo de los peleadores. También hay una falta de oportunidades. Muchas veces ves a un prospecto enorme que termina peleando en Rusia contra el primo de Khabib, y es evidente que va a perder. Pero pasa por falta de economía, de experiencia o de alguien que le diga: ‘esa no es una buena pelea’. La hacen igual, se queman, cargan una derrota temprana y después vienen peleas aún más duras que también pierden. Es una falta de cultura y de tener a alguien al lado que te aconseje bien, más allá de la necesidad económica. Además, hay muchísima rivalidad entre equipos: nadie se quiere con nadie, todos compiten con todos. En lugar de unirnos para hacer crecer el deporte, peleamos entre nosotros, cuando en realidad los rivales están afuera.

–Creo que es una gran conclusión, algo que yo no conocía y que seguramente mucha gente tampoco, así que me parece una buena forma de cerrar. Lo último que te quiero pedir es un mensaje para que sigamos tu pelea del próximo sábado contra Giga Chikadze en Las Vegas.

-La verdad, estoy muy contento por pelear contra una leyenda como Giga, y agradecido de que haya aceptado enfrentar a alguien que, según muchos, todavía tiene poca experiencia o no está al nivel. Mi objetivo es demostrar que sí estamos a la altura, que es una pelea más y que vamos a ganarla para llevar el top a Argentina.