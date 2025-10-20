Es tendencia:
Los mejores memes de la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub-20 2025

El seleccionado albiceleste cayó por 2-0 ante Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y explotaron los memes en las redes sociales.

Por Leandro Barraza

El Mundial Sub-20 2025 llegó a su fin. Argentina y Marruecos se enfrentaron este domingo por la final en Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile y el combinado africano dio la sorpresa al imponerse por 2-0 con un doblete de Yassir Zabiri antes de los 30 minutos de partido.

De esta manera, Marruecos se consagró campeón Sub-20 por primera vez en su historia y los aficionados se cobraron venganza de Argentina en redes sociales. Cuentas como TNT Sports México o incluso León Larregui -artista mexicano- se burlaron del combinado Albiceleste; mientras que Arturo Vidal también se pronunció por el triunfo marroquí.

Los mejores memes y reacciones de la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub-20

