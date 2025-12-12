Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toluca

Antonio Mohamed reveló si Alexis Vega estará en el Toluca vs. Tigres UANL por la Final del Apertura 2025

El director técnico argentino reveló si el atacante mexicano estará disponible para el duelo de los Diablos Rojos ante los Felinos.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Antonio Mohamed reveló si Alexis Vega estará disponible para el duelo de Toluca vs. Tigres UANL
© Getty ImagesAntonio Mohamed reveló si Alexis Vega estará disponible para el duelo de Toluca vs. Tigres UANL

Toluca recibió un duro cachetazo en la primera Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. Con un error en la salida del portero Hugo González, el delantero Ángel Correa aprovechó y no perdonó para marcar el 1-0 que sería definitivo para Tigres UANL.

Publicidad

Una de las grandes ausencias en la institución escarlata fue la de Alexis Vega, que aún no terminó de recuperarse al 100% de un desgarro y tuvo una pequeña recaída en los últimos días. Ante la consulta por su presencia en la Vuelta, el director técnico Antonio Mohamed no anduvo con vueltas.

Tweet placeholder

Así lo comentó el estratega argentino: “Vamos a esperar, tenemos tres días más. Él (Alexis Vega), hace ya varios días que viene entrenando, él tiene muchas ganas de estar, veremos, va a ver mañana un entrenamiento, el sábado otro, y después decidiremos“.

Publicidad

Además, completó para ser claro sobre la decisión final de su presencia: “Él también se conoce y él va a ser el que va el que va a decidir si puede estar o no. Así que yo creo que es, piensa en el equipo, y si nos puede ayudar, seguramente va a querer estar“.

¿Qué necesita Toluca para ser campeón de la Liga MX 2025?

Los Diablos Rojos llegan al partido de Vuelta de la Final con una desventaja mínima tras haber perdido 1-0 contra Tigres UANL. Por ello, necesita ganar por diferencia de dos goles para coronarse campeones de la Liga MX en los 90 minutos. Si hay empate global, habrá tiempo extra e incluso penales si son necesarios.

Se supo: por qué la lesión de Alexis Vega demoró tanto y cuándo podría Toluca recuperarlo

ver también

Se supo: por qué la lesión de Alexis Vega demoró tanto y cuándo podría Toluca recuperarlo

En síntesis

  • Antonio Mohamed, DT de Toluca, dijo que Alexis Vega decidirá su participación en la Final de Vuelta.
  • Alexis Vega fue baja en la Final de Ida contra Tigres UANL debido a que no está recuperado de un desgarro.
  • Toluca perdió la Final de Ida 1-0 y necesita ganar la Vuelta por dos goles de diferencia para ser campeón.
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
David Faitelson culpó a Antonio Mohamed por la derrota de Toluca
Liga MX

David Faitelson culpó a Antonio Mohamed por la derrota de Toluca

Esto dijo Mohamed sobre el error de Hugo González ante Tigres
Toluca FC

Esto dijo Mohamed sobre el error de Hugo González ante Tigres

DT de Toluca advierte a Tigres en cinco palabras para la revancha
Toluca FC

DT de Toluca advierte a Tigres en cinco palabras para la revancha

Denver Nuggets tiene la mejor ofensiva de la historia de la NBA
NBA

Denver Nuggets tiene la mejor ofensiva de la historia de la NBA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo