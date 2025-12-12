Toluca recibió un duro cachetazo en la primera Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. Con un error en la salida del portero Hugo González, el delantero Ángel Correa aprovechó y no perdonó para marcar el 1-0 que sería definitivo para Tigres UANL.

Una de las grandes ausencias en la institución escarlata fue la de Alexis Vega, que aún no terminó de recuperarse al 100% de un desgarro y tuvo una pequeña recaída en los últimos días. Ante la consulta por su presencia en la Vuelta, el director técnico Antonio Mohamed no anduvo con vueltas.

Así lo comentó el estratega argentino: “Vamos a esperar, tenemos tres días más. Él (Alexis Vega), hace ya varios días que viene entrenando, él tiene muchas ganas de estar, veremos, va a ver mañana un entrenamiento, el sábado otro, y después decidiremos“.

Además, completó para ser claro sobre la decisión final de su presencia: “Él también se conoce y él va a ser el que va el que va a decidir si puede estar o no. Así que yo creo que es, piensa en el equipo, y si nos puede ayudar, seguramente va a querer estar“.

¿Qué necesita Toluca para ser campeón de la Liga MX 2025?

Los Diablos Rojos llegan al partido de Vuelta de la Final con una desventaja mínima tras haber perdido 1-0 contra Tigres UANL. Por ello, necesita ganar por diferencia de dos goles para coronarse campeones de la Liga MX en los 90 minutos. Si hay empate global, habrá tiempo extra e incluso penales si son necesarios.

