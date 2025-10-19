Es tendencia:
¿Cuándo y dónde se juega el próximo Mundial Sub-20?

Terminó la edición 2025 del certamen internacional juvenil con el título de Marruecos y ya se sabe dónde y cuándo se juega la siguiente.

Por Agustín Zabaleta

Terminó el Mundial Sub-20 2025 y ya se sabe dónde y cuándo se juega la próxima edición
© Michael BradleyTerminó el Mundial Sub-20 2025 y ya se sabe dónde y cuándo se juega la próxima edición

Marruecos venció 2-0 a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, capital chilena, con goles de Yassir Zabiri por duplicado y se coronó campeón del Mundial Sub-20 2025. Es el primer trofeo para los del norte de África en esta división.

Ahora, luego de la definición ya se conoce dónde y cuándo se jugará la próxima edición. Acorde al calendario de FIFA, el próximo torneo juvenil en esta categoría se celebrará en 2027, dentro de dos años. Y tendrá una particularidad, se celebrará por primera vez en dos países: Azerbaiyán y Uzbekistán.

Tweet placeholder

Pero, además, más allá de las excéntricas nacionales donde se desarrollará el torneo, los equipos pertenecen a distintas confederaciones. Mientras Azerbaiyán juega con los equipos europeos en UEFA, Uzbekistán es parte de la AFC, donde enfrenta a las naciones asiáticas.

El torneo volverá a Asia luego de 10 años, tras la edición de 2017 disputada en Corea del Sur, donde Inglaterra venció a Venezuela en la definición. Cabe recordar que en 2021 el torneo iba a jugarse en Indonesia, pero se suspendió por las complicaciones de la pandemia de Covid-19.

¿Qué tiene que hacer México para clasificar al Mundial Sub-20 2027?

Como ya es usual en CONCACAF, la Selección Mexicana Sub-20 deberá disputar el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF, que se jugará en 2026. México ganó 14 ediciones de este campeonato, siendo el último el del 2024, donde venció a Estados Unidos por 2-1 en la Final.

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
