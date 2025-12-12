Los Denver Nuggets han establecido una de las ofensivas más dominantes en la historia reciente de la NBA, en gran parte gracias al impacto de Nikola Jokic. El serbio llegó para reinventar la posición del pívot y, en la presente Temporada Regular, la franquicia registra una eficiencia ofensiva que ronda niveles máximos nunca antes vistos, impulsando una ofensiva que anota más de 120 puntos por partido y lidera varias métricas clave de la liga.

Nuggets presentan un rating ofensivo que supera ampliamente el promedio histórico. Su estilo de juego -que combina fluidez, precisión y movilidad constante- ha acercado al equipo a la perfección cuando se trata de atacar. Este rendimiento los coloca entre los equipos con mayor porcentaje efectivo de tiro y más asistencias por partido.

No es un secreto que el motor de esta maquinaria ofensiva es Jokic, tres veces MVP de la liga y figura central de los Nuggets. Su versatilidad para anotar, pasar y generar juego ha llevado al equipo a cifras fuera de lo común. De hecho, sus triples-doble ya son una marca registrada.

Ahora bien, lo que diferencia a esta ofensiva de otras históricas no es solo la cantidad de puntos anotados, sino la eficiencia y el impacto de cada jugador involucrado. Los Nuggets no dependen únicamente de la producción de una superestrella sino que combinan el talento individual con un movimiento de balón eficiente y decisiones acertadas en ataque. Así lo evidencia un gráfico publicado por el analista de datos Todd Whitehead.

Los Nuggets continúan demostrando que su enfoque ofensivo no es casualidad, sino el resultado de un conjunto bien ensamblado, liderado por un jugador que no solo domina su posición, sino que reinterpreta lo que puede hacer un pívot en el baloncesto moderno. La estadística apunta a que esta ofensiva quedará como una de las más memorables en los libros de la NBA, con números que seguramente serán referencia en próximas temporadas.

