Es tendencia:
logotipo del encabezado
encuesta

Participa de la encuesta de Bolavip y puedes obtener una tarjeta de regalo

Participa de la encuesta y puedes ganar una tarjeta de regalo por 1000 MXN.

Por Bolavip México

Sigue a Bolavip en Google!
Participa de esta encuesta respondiendo preguntas sobre la Copa del Mundo 2026.
© BolavipParticipa de esta encuesta respondiendo preguntas sobre la Copa del Mundo 2026.

La Copa del Mundo 2026 ya está en marcha. El sorteo en Washington es el puntapié inicial para lo que será el gran evento del próximo año y en Bolavip nos estamos preparando para llevarles toda la información, como lo hacemos día a día.

Publicidad

Y para estar más cerca de ustedes, nuestros lectores, queremos conocerlos más, saber sobre sus gustos, sobre su manera de interactuar con nuestras noticias y nuestras redes sociales.

Por eso los invitamos a participar de esta encuesta que apenas les tomará unos minutos para responder a preguntas muy simples y una vez que la completen tendrán la posibilidad de participar de un sorteo por una tarjeta de regalo con un valor de 1000 MXN.

¡No se queden sin participar así podemos a conocernos mejor!

*Términos y condiciones.

bolavip méxico
Bolavip México
    Lee también
    ¿Dónde se realiza el sorteo de la Copa del Mundo 2026?
    Mundial 2026

    ¿Dónde se realiza el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

    Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Abu Dhabi 2025
    FÓRMULA 1

    Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Abu Dhabi 2025

    Lionel Messi habló de la pasión de México y destacó a la Liga MX
    Liga MX

    Lionel Messi habló de la pasión de México y destacó a la Liga MX

    Sigue EN VIVO el sorteo de la Copa del Mundo 2026: FIFA confirma desde Washington los grupos
    Mundial 2026

    Sigue EN VIVO el sorteo de la Copa del Mundo 2026: FIFA confirma desde Washington los grupos

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo