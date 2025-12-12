Es tendencia:
Miguel Herrera no lo logró, pero FIFA podría acercar a Costa Rica al Mundial de México 2026 de otra forma

Los Ticos no consiguieron su boleto para la Copa del Mundo, pero podrían decir presentes en la cita mundialista de otro modo.

Por Leandro Barraza

Costa Rica se acerca a la Copa del Mundo
© GETTY IMAGESCosta Rica se acerca a la Copa del Mundo

Concacaf contará con seis representantes en la Copa del Mundo 2026. Por un lado, Estados Unidos, México y Canadá clasificaron directamente por su condición de anfitriones y fueron cabeza de serie. Sin embargo, por otro lado Panamá, Curaçao y Haití también sacaron sus respectivos boletos para el Mundial que comenzará en junio.

Ahora bien, esta lista puede llegar a ocho si Jamaica y Surinam consiguen clasificar por la vía del repechaje. En contrapartida, seleccionados como el de Costa Rica, Honduras, Guatemala o El Salvador no pudieron acceder ni siquiera a la instancia previa. Sin embargo, la FIFA habría encontrado la manera de acercar a estos países al Mundial desde otro lado.

El organo rector del futbol decidió quitarle plazas arbitrales a Conmebol y estas serán ocupadas por jueces de Concacaf. De esta manera, algunos países que no podrán participar con el seleccionado nacional sí podrán tener representación en la Copa del Mundo a través de un silbante.

Árbitros de selecciones eliminadas de Concacaf que podrían ir al Mundial 2026

  • Iván Barton (El Salvador)
  • Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)
  • Mario Escobar (Guatemala)
  • Saíd Martínez (Honduras)
Todos los clasificados de Concacaf al Mundial 2026

  1. Estados Unidos
  2. México
  3. Canadá
  4. Panamá
  5. Curaçao
  6. Haití
  7. Jamaica (disputa repechaje)
  8. Surinam (disputa repechaje)
En síntesis

  • Panamá, Curaçao y Haití aseguraron su clasificación directa al Mundial 2026 por Concacaf.
  • FIFA otorgará plazas arbitrales a jueces de Concacaf tras restar cupos a Conmebol.
  • Iván Barton y Saíd Martínez podrían arbitrar en la Copa pese a la eliminación de sus países.
leandro barraza
Leandro Barraza
