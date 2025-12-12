Concacaf contará con seis representantes en la Copa del Mundo 2026. Por un lado, Estados Unidos, México y Canadá clasificaron directamente por su condición de anfitriones y fueron cabeza de serie. Sin embargo, por otro lado Panamá, Curaçao y Haití también sacaron sus respectivos boletos para el Mundial que comenzará en junio.
Ahora bien, esta lista puede llegar a ocho si Jamaica y Surinam consiguen clasificar por la vía del repechaje. En contrapartida, seleccionados como el de Costa Rica, Honduras, Guatemala o El Salvador no pudieron acceder ni siquiera a la instancia previa. Sin embargo, la FIFA habría encontrado la manera de acercar a estos países al Mundial desde otro lado.
El organo rector del futbol decidió quitarle plazas arbitrales a Conmebol y estas serán ocupadas por jueces de Concacaf. De esta manera, algunos países que no podrán participar con el seleccionado nacional sí podrán tener representación en la Copa del Mundo a través de un silbante.
Árbitros de selecciones eliminadas de Concacaf que podrían ir al Mundial 2026
- Iván Barton (El Salvador)
- Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)
- Mario Escobar (Guatemala)
- Saíd Martínez (Honduras)
Todos los clasificados de Concacaf al Mundial 2026
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Panamá
- Curaçao
- Haití
- Jamaica (disputa repechaje)
- Surinam (disputa repechaje)
En síntesis
- Panamá, Curaçao y Haití aseguraron su clasificación directa al Mundial 2026 por Concacaf.
- FIFA otorgará plazas arbitrales a jueces de Concacaf tras restar cupos a Conmebol.
- Iván Barton y Saíd Martínez podrían arbitrar en la Copa pese a la eliminación de sus países.