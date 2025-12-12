Entramos en el último mes antes de empezar el año de Mundial. Estados Unidos, México y Canadá se unieron para albergar la próxima Copa del Mundo de la FIFA, certamen que contará por primera vez con 48 países y que volverá a disputarse en junio luego de lo que fue la atípica fecha de Qatar 2022.

En México hay mucha expectativa luego de conocer el grupo del seleccionado nacional. El Tri es cabeza de serie y comparte zona con Sudáfrica, Corea del Sur y repechaje D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda). Por eso, los aficionados esperan que Rafa Márquez dé en el clavo con la lista de convocados y el planteamiento de los partidos para avanzar a la siguiente ronda luego de la decepcionante eliminación en fase de grupos en Qatar.

Ahora bien, aunque todavía no se sabe cuáles serán los jugadores elegidos por el nuevo entrenador de la Selección Mexicana, en las últimas horas se confirmó la presencia de dos mexicanos para el Mundial 2026. Se trata de Katia Itzel García y César Arturo Ramos, quienes fueron oficialmente anunciados como árbitros para la Copa del Mundo.

Una debutante y un experimentado

Katia Itzel García, de 33 años, fue primera mujer en arbitrar un partido varonil en la Copa Oro 2025 y la segunda en hacerlo en la rama varonil de la liga mexicana. Ha participado además en importantes torneos como la Liga de Naciones de la Concacaf o Copa Oro, pero será su primera vez en un Mundial.

César Arturo Ramos, en cambio, sí tiene experiencia en Mundiales, más precisamente en Rusia 2018 y Qatar 2022. De hecho, fue elegido para dirigir la semifinales entre Francia y Marruecos que se disputó en 14 de diciembre de 2022. Aquel día los Galos vencieron 2-0 y accedieron a la final.

