Cambio histórico en la NBA: cuáles son las apuestas deportivas que ya no se podrán hacer

La liga más importante del mundo de baloncesto quiere dejar atrás los amaños y por eso modificó una serie de cuestiones.

La NBA implementó una transformación drástica en su normativa de apuestas deportivas con el objetivo primordial de blindar la transparencia del espectáculo. En un movimiento coordinado con los principales operadores del mercado, la liga eliminó de manera definitiva ciertos mercados específicos que resultaban vulnerables a manipulaciones externas. Esta medida busca cortar de raíz los escándalos de corrupción que salpicaron al ambiente del baloncesto durante los últimos meses.

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La principal restricción recae sobre las llamadas “prop bets” o apuestas de rendimiento individual enfocadas en jugadores con contratos temporales o de bajo perfil dentro de las plantillas. A partir de esta nueva resolución, las casas de apuestas ya no ofrecerán líneas de rendimiento sobre basquetbolistas con vínculos de diez días o contratos de dos vías, debido a la facilidad para alterar estadísticas puntuales en pocos minutos de juego.

El veto alcanza también a las apuestas micro o de resolución inmediata, aquellas que permitían arriesgar dinero sobre acciones aisladas del desarrollo del partido. Mercados como adivinar si un atleta cometerá una falta en la primera posesión, si fallará un tiro libre específico o si saldrá del campo por lesión en un cuarto determinado quedaron completamente prohibidos en todos los operadores autorizados.

La decisión responde a investigaciones recientes que detectaron patrones sospechosos e ingresos anómalos de dinero dirigidos hacia basquetbolistas de rol secundario. Al tratarse de deportistas con salarios menores en comparación con las grandes estrellas de la liga, el riesgo de coacción o complicidad en esquemas de fraude estadístico representaba una amenaza constante para la credibilidad de la competencia.

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Con este nuevo marco regulatorio, la dirigencia encabezada por Adam Silver prioriza la integridad deportiva por encima del beneficio económico de los acuerdos comerciales. Las plataformas de apuestas mantendrán únicamente los mercados colectivos tradicionales y las actuaciones de figuras consolidadas, garantizando que el desarrollo de cada encuentro responda exclusivamente a la competencia sobre la madera.

En síntesis