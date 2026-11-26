Repasa el motivo por el que ninguna de las grandes estrellas de la liga verá acción.

Los fanáticos del baloncesto mundial se encontraron hoy con una grilla completamente vacía en la mejor liga del planeta. La NBA no programó ningún partido oficial para este jueves 26 de noviembre de 2026 debido a la celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) en Estados Unidos, una fecha tradicional en la que la competencia detiene su marcha habitual.

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El motivo principal de este parate responde a una política histórica de la organización norteamericana para priorizar el bienestar humano de sus protagonistas. Durante esta jornada festiva, la liga suspende toda su actividad oficial con el objetivo de permitir que jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos compartan el día junto a sus familias o sus propios compañeros de equipo.

A diferencia de otras competencias estadounidenses como la NFL, que aprovechan este feriado nacional para ofrecer carteleras especiales por televisión, el calendario del baloncesto profesional respeta el descanso completo en todo el país. De este modo, las franquicias aprovechan la pausa para recargar energías en medio de una exigente fase regular.

La espera para volver a disfrutar del espectáculo en las duelas será muy breve, ya que la pelota volverá al aire este mismo viernes 27 de noviembre de 2026. Además, el regreso promete emociones fuertes desde el primer salto inicial con el cierre definitivo de la fase de grupos de la NBA Cup.

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En síntesis