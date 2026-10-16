El Rey se expresó de forma clara a días que empiece la competencia y sorprendió a más de uno.

El estreno de la nueva edición del podcast Mind the Game junto a Steve Nash encendió los debates de cara a la temporada 2026-27 de la NBA. En una Conferencia Este sumamente armada y competitiva, LeBron James sorprendió a todos al dejar en segundo plano las miradas sobre los Philadelphia 76ers y señalar directamente al equipo que considera listo para dar el gran golpe en la lucha por el anillo.

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LeBron James candidateó a Miami Heat para ser campeón de la NBA

Durante el repaso táctico de las diferentes plantillas, el Rey puso sobre aviso a toda la liga sobre el peligro que representa Miami Heat. El astro estadounidense destacó la solidez defensiva del conjunto de Florida y elogió la capacidad de Erik Spoelstra para encajar nombres de jerarquía como Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Andrew Wiggins, Davion Mitchell y Bobby Portis en un funcionamiento colectivo implacable.

En su análisis dentro del programa, el alero fue contundente sobre el potencial del proyecto en Florida: “Van a ser jodidamente buenos. Creo que en defensa van a ser jodidamente buenos. Miras a Wiggins, Bam, Giannis, Davion Mitchell… Es que van a ser jodidamente buenos. Tienes a Spo ahí, él sabe cómo poner las piezas en posición, en el lugar correcto. Bobby Portis es uno de mis jugadores favoritos. Me encanta Bobby Portis. Va a ser emocionante ver a ese equipo. Solo queda esperar para saber si pueden juntarlo todo, lo cual creo que conseguirán”.

Miami Heat cuenta con la figura estelar de Giannis Antetokounmpo. (GETTY IMAGES)

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A la hora de repasar al vigente campeón de la competencia, el veterano le dedicó palabras de reconocimiento a la estructura de los New York Knicks conducidos por Mike Brown. El experimentado jugador resaltó la mentalidad competitiva del equipo neoyorquino y colocó a OG Anunoby como la pieza más sólida y constante en el camino hacia la consagración de la franquicia, acompañando la figura estelar de Jalen Brunson.

El diagnóstico de la figura de la liga deja en claro que la lucha por el trono en el Este promete batallas memorables en cada noche de acción. Mientras los equipos ajustan los últimos detalles tácticos antes del salto inicial, las miradas del ambiente del baloncesto se posan sobre Miami para comprobar si la predicción de la estrella se traduce en un nuevo campeonato.

En síntesis

LeBron James señaló a Miami Heat como candidato al título en el podcast Mind the Game.

señaló a Miami Heat como candidato al título en el podcast Mind the Game. Erik Spoelstra dirige al bloque defensivo de Miami Heat junto a Giannis Antetokounmpo.

dirige al bloque defensivo de Miami Heat junto a Giannis Antetokounmpo. New York Knicks destacan como vigentes campeones de la NBA bajo el mando de Mike Brown.