Inesperado: el compañero estrella que tendrá LeBron James en Philadelphia 76ers

Mercado de pases agitado en la NBA con una incorporación que nadie tenía en los planes para el armado del vestuario de Philadelphia. La gerencia de los 76ers concretó el regreso a las canchas norteamericanas de una de las figuras más carismáticas y queridas de los últimos tiempos, sumando un perfil único para acompañar el proyecto estelar de LeBron James en la Conferencia Este.

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Tacko Fall: la inesperada contratación de 76ers

Se trata del gigante senegalés Tacko Fall, uno de los pívots de mayor estatura en la historia moderna de la competencia deportiva. El africano de 2,29 metros de altura se suma a la franquicia para aportar presencia física debajo de los aros y carisma al vestuario, transformándose de inmediato en una de las atracciones más seguidas por los fanáticos en el inicio de la temporada.

La llegada del interno completa una nómina de jerarquía pura diseñada para pelear el campeonato desde el primer partido. Luego de cerrar las contrataciones rutilantes de LeBron James, Jaylen Brown y Anfernee Simons, la dirigencia convirtió el contrato Exhibit 10 que el africano firmó en septiembre en un acuerdo definitivo de dos vías (two-way) dentro del plantel principal.

Tacko Fall fichó de manera sorprendente con Philadelphia 76ers. (GETTY IMAGES)

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Este fichaje marca el retorno del pívot a la liga norteamericana tras más de cuatro años de ausencia en el mejor baloncesto del mundo. En su etapa anterior en la NBA, el atleta defendió las camisetas de Boston Celtics entre 2019 y 2021 y Cleveland Cavaliers durante la campaña 2021-22, acumulando un total de 37 partidos disputados con promedios de 2,2 puntos y 2,4 rebotes por presentación.

Con esta incorporación resuelta, los 76ers afirman su condición de serios aspirantes al trofeo Larry O’Brien combinando estrellas de primer nivel con variantes físicas de impacto. La presencia del gigante africano le da una alternativa defensiva imponente a la rotación interna del equipo, mientras la afición de Philadelphia celebra el regreso de un verdadero ídolo de las canchas.

En síntesis

Tacko Fall firmó un contrato de dos vías con los Philadelphia 76ers .

firmó un contrato de dos vías con los . Tacko Fall vuelve a la NBA tras jugar en Boston Celtics y Cleveland Cavaliers.

vuelve a la tras jugar en Boston Celtics y Cleveland Cavaliers. Los Philadelphia 76ers sumaron al pívot a su plantel junto a LeBron James.