¿Jayson Tatum volverá a jugar esta temporada de la NBA con Boston Celtics?

El alero de 27 años sufrió un desgarro del tendón de Aquiles derecho en mayo, durante el Juego 4 de las semifinales de la Conferencia Este ante los New York Knicks.

Por Leandro Barraza

Jayston Tatum se lesionó de gravedad en mayo
Jayston Tatum se lesionó de gravedad en mayo

Boston Celtics está extrañando a Jayson Tatum. El destacado alero nacido en Misuri se mantiene alejado de los terrenos de juego desde mayo por un desgarro en el tendón de Aquiles que sufrió en las semifinales de la Conferencia Este contra los New York Knicks.

Esta lesión lo llevó a quirófano y anunciaron que el tiempo de recuperación sería de al menos 10 meses. Tras este pronóstico, todos dieron por hecho que Tatum no jugaría esta temporada, pero ‘Taco Jay’ parece estar progresando a contrarreloj y ahora se empieza a barajar la posibilidad real de verlo nuevamente en cancha en la 2025-26.

No obstante, pese a la ilusión de los aficionados de Celtics, Tyler Watts -de Fansided- adelantó que esto probablemente no suceda. Este periodista indica que la franquicia de Boston no forzaría un regreso antes de tiempo debido a que no son aspirantes al título de la NBA y Tatum debería ocupar un rol protagónico desde el primer momento en caso de volver.

“Tienen una enorme deficiencia en la posición de pívot y les falta profundidad. Los Celtics necesitarían que Tatum jugara inmediatamente como una superestrella para tener alguna posibilidad de llegar lejos en los playoffs. Eso no suena sensato después de una cirugía de tendón de Aquiles, asegura Watts.

Tabla de la Conferencia Este de la NBA 2025-26

  1. Detroit Pistons | R: 16-4
  2. New York Knicks | R: 13-6
  3. Toronto Raptors | R: 14-7
  4. Miami Heat | R: 13-7
  5. Atlanta Hawks | R: 13-8
  6. Orlando Magic | R: 12-8
  7. Cleveland Cavaliers | R: 12-9
  8. Boston Celtics | R: 11-9
  9. Philadelphia 76ers | R: 10-9
  10. Chicago Bulls | R: 9-10
  11. Milwaukee Bucks | R: 9-12
  12. Charlotte Hornets | R: 6-14
  13. Indiana Pacers | R: 4-16
  14. Brooklyn Nets | R: 3-16
  15. Washington Wizards | R: 2-16
En síntesis

  • Jayson Tatum sufrió un desgarro del tendón de Aquiles en mayo contra New York Knicks.
  • Tyler Watts ve improbable su regreso esta campaña por la falta de profundidad del equipo.
  • Boston Celtics marcha octavo en la Conferencia Este con un récord de 11-9.
