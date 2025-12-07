La NBA puede llegar a ser una liga muy ingrata. Los espectadores disfrutan día a día de los emocionantes partidos que entregan cada una de las 30 franquicias que componen a la mejor organización del mundo, pero lo cierto es que muchos jugadores son “víctimas” de las reglas del deporte que solo premian a uno, al mejor que se impone por encima del resto.

Desde que inició la competencia hace 79 años, en 1946, cientos de jugadores han conquistado el máximo galardón y muchos lo han hecho en más de una ocasión. Exactamente, 20 franquicias han sido campeonas de la liga, lo que deja a las claras la enorme complejidad que tiene la competencia de no ser para cualquiera.

En ese sentido, en la última generación de figuras que juntó la liga en tiempos simultáneos, se pudo observar a algunos de los jugadores más destacados de todos los tiempos como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant y más. Estos protagonistas mencionados pudieron conquistar la liga y darse por satisfechos, pero otros tantos que han tenido un nivel similar, se quedarán con las ganas de levantar el trofeo que le da cierre oficial a cada temporada.

Si se habla de aquellos con los cuales el deporte fue un tanto injusto, sin dudas que se podría mencionar a Russell Westbrook, Chris Paul, Paul George, James Harden y, tal vez más aquí en el tiempo, Joel Embiid. Por distintas circunstancias, al final todos desembocaron en lo mismo y no pudieron ni pueden agregar un título al palmarés.

Paul George y Joel Embiid comparten plantilla en Philadelphia 76ers. (GETTY IMAGES)

Uno a uno: las figuras que no serán campeonas de la NBA

Russell Westbrook: uno de los mejores bases de la historia de la liga, tocó su punto máximo en Oklahoma City Thunder, pero se toparon con el último anillo de San Antonio Spurs y en 2014 llegaron hasta las Finales de Conferencia, aunque lo más cerca que estuvo fue en las Finales del 2012, instancia en la que cayeron ante Miami Heat. Luego nada fue igual. Distintos traspasos a Los Angeles Lakers, Clippers, Houston Rockets, etc, no terminaron por entregarle al Brodie un proyecto tan soñador como el que vivió en OKC.

Russell Westbrook y James Harden no pudieron ser campeones en Oklahoma City Thunder. (GETTY IMAGES)

Chris Paul: poco queda para elogiar de esta leyenda que ha hecho un culto de su forma de jugar al baloncesto. CP3 es uno de los bases más emblemáticos de la liga, porque su visión dentro de la duela le permitía manejar el tiempo como pocos. A pesar de que sus mejores épocas quedaron guardadas en Clippers, Paul alcanzó las Finales de la liga con Phoenix Suns en 2021, pero terminó cayendo ante Milwaukee Bucks en una serie que todavía duele.

Paul George: destacado desde sus inicios en Indiana Pacers, daba la sensación de que necesitaba un cambio de aire para llegar más lejos en sus aspiraciones. El traspaso a Clippers no llegó con todo el éxito que se esperaba en algún momento y una marcada irregularidad en su nivel lo terminó dejando sin demasiado. Ahora, es parte de unos Philadelphia 76ers que sueñan con lo que sería un verdadero milagro.

Joel Embiid: también parte de los 76ers, para JoJo no está siendo nada sencillo el camino. Múltiples lesiones le han quitado el protagonismo que lo llevó a conseguir el MVP unas temporadas atrás y eso también se trasladó al nivel grupal, porque, sin él, las cosas no funcionan igual en Philly.

James Harden: tal vez, uno de los protagonistas más emblemáticos de este tipo de informes. Siendo el segundo máximo anotador de triples en la historia de la liga en Temporada Regular, quedando solo por detrás de Curry de manera lógica, su nivel sobresaliente nunca pudo culminar con una consagración. Muy criticado en ciertos momentos por su exceso de individualismo, se encargó de ilusionar a OKC y Houston Rockets, alcanzando las Finales de la liga en 2012 y dos veces las Finales de Conferencia, en 2015 y 2018.

Si ponemos la carrera de cada uno en edades, hay que decir que Westbrook ya tiene 37 años y está dando sus últimos pasos, ahora con Sacramento Kings. Harden, de 36, intenta resurgir a unos Clippers que no encuentran el rumbo. Por su parte, Embiid permanece en 76ers y con 31 años es el que más esperanzas tiene en el futuro. George de 35 es parte del mismo proyecto que Joel, pero con un presente desalentador a nivel equipo.

No quedó para el final de las menciones en vano. Chris Paul ya tiene 40 años y está en su última temporada en la liga, algo que anunció hace meses. Había elegido a los Clippers, la franquicia de sus amores, pero en Los Angeles decidieron cortarlo y dejarlo sin equipo a meses del adiós. No es el final que merecía este soldado.

