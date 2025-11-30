Golden State Warriors atraviesa una etapa de ajustes mientras busca estabilidad en un inicio de temporada irregular, y en ese contexto han optado por mover algunas piezas del fondo de la rotación. Con un registro apenas por encima del 50%, la franquicia intenta recuperar fluidez ofensiva y consistencia desde el perímetro, dos áreas que han mostrado altibajos. Pero en medio de ese proceso, surgió un movimiento que llamó la atención por razones que van más allá del rendimiento inmediato: un regreso muy esperado dentro de la organización.

Stephen Curry jugará con su hermano Seth

Ese regreso es el de Seth Curry, quien firmará un contrato por un año para lo que resta de la temporada, según informó ESPN. El escolta había participado del training camp con Golden State antes de ser cortado por cuestiones financieras, aunque los Warriors siempre mantuvieron la intención de reincorporarlo en cuanto tuvieran margen salarial. De esta manera, los hermanos Curry, con Stephen a la cabeza, volverán a compartir vestuario y la ilusión en San Francisco crece.

Los hermanos Curry podrán compartir plantilla en Warriors. (GETTY IMAGES)

Seth llega tras dos temporadas con los Charlotte Hornets, en las que recordó su buena reputación como tirador gracias a un 43.8% en triples. Su recorrido lo ha llevado por numerosas franquicias desde que fue drafteado en 2013, pero su puntería consistente lo mantuvo en la liga durante más de una década.

Sin embargo, su aporte inmediato dependerá de cuánto espacio encuentre en la rotación de Steve Kerr. Golden State necesita mejorar su eficiencia exterior y cortar baches de mala puntería, como el de Buddy Hield, quien apenas registra un 30.8% en triples. En ese sentido, la llegada de Seth podría funcionar como un ajuste puntual y necesario, siempre y cuando logre consolidar un rol estable en una plantilla que continúa en búsqueda de equilibrio.

El reencuentro entre los hermanos Curry se suma a una larga tradición de dúos familiares en la NBA, como los Antetokounmpo, los Lopez, los Mobley o los Wagner. Pero más allá del factor emocional, existe una posibilidad que añade una capa extra de intriga: si Seth se convierte en una pieza que eleva a Golden State hacia la pelea por el título, ambos podrían integrar un club verdaderamente selecto. Hasta ahora, solo un par de hermanos han sido campeones juntos en la historia de la liga, y los Curry podrían ser los próximos en intentarlo.

